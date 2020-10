500 kg de viande saisis lors d’un contrôle… ils nourriront les animaux de Pairi Daiza

La police fédérale de la route Hainaut a saisi vendredi 500 kg de viande lors d’une vaste opération de contrôle des transports de marchandises et de personnes sur l’autoroute A8. Plus de 150 véhicules ont été contrôlés et plus de 16 000€ d’amendes immédiates ont été perçus.

L’action menée sur les aires de repos de Froyennes par la police fédérale, en collaboration avec les zones de police avoisinantes, les douanes, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et l’Office national de l’emploi (ONEM), a notamment permis de dresser un procès-verbal pour traite des êtres humains et de mettre au jour des défauts d’assurance ou de permis de conduire, deux infractions pour conduite avec du gasoil rouge et une infraction à la législation sur le transport de denrées alimentaires.

En effet, 500 kg de viande ont été saisis car les conditions de leur transport n’étaient pas optimales. Pas question de jeter la nourriture pour autant: elle régalera les pensionnaires ayant les crocs du parc animalier Pairi Daiza.