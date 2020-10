Mouscron: gros dégâts à cause d’un court-circuit

D’abord par le toit puis par l’intérieur

Le feu a «couru» dans le mur et le faux plafond. EdA

«On a procédé à une attaque simultanée à l’avant et à l’arrière de la maison afin de trouver la zone du foyer, dit le lieutenant Michaux au commandement de l’opération.

Après recherche, on a constaté que le foyer se trouvait au niveau de la pièce arrière, une petite buanderie.

En ôtant la partie supérieure du revêtement de la toiture, il n’y avait rien d’apparent.

On a alors été obligés «d’attaquer» par l’intérieur du bâtiment et de dégager le faux plafond. On a alors vu que la structure commençait à brûler. L’extinction fut très rapide mais il y a énormément de dégâts de fumée.

Le logement n’est pas habitable dans l’état dans lequel il se trouve.»