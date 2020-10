Le Covid au cœur du concours

Les 14 candidats de l’édition 2020 de la Belgodyssée sont connus. Le thème de cette année colle à l’actu.

Ils étaient 77 à avoir répondu à l’appel lancé par la Fondation roi Baudouin. Un record de participation, malgré la crise sanitaire. Les conditions sont un peu particulières à l’occasion de la 16e édition de ce concours destiné aux futurs journalistes, qu’ils soient en dernière année d’étude ou tout juste diplômés. C’est d’ailleurs l’épidémie de Covid-19 qui sera au cœur de la Belgodyssée.

Les quatorze candidats, sept néerlandophones et sept francophones qui travailleront en binôme, seront chargés de réaliser des reportages avec pour thème l’impact du coronavirus: les changements, temporaires ou structurels dans notre société.

À l’issue d’une journée de sélection qui s’est déroulée ce vendredi, Maël Arnoldussen (Ihecs), Victor De Thier (UCLouvain), Théa Jacquet (Ihecs), Salomé Mossakowska (ULB), Anne Pollard (UCLouvain), Philippine Wambersie (UCLouvain) et Clara Weerts (UCLouvain), soit les sept francophones, ont été choisis par le jury, composé de représentants de L’Avenir, mais aussi de Metro, la RTBF et la VRT. Ils auront deux semaines pour réaliser des reportages en radio, télévision et presse écrite. Leurs articles écrits seront publiés sur lavenir.net chaque samedi dès ce 10 octobre. Les lauréats, eux, seront connus le 3 décembre, lors d’une cérémonie qui se déroulera au Palais royal.