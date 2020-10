Mouscron: appel à témoins suite à un accident avec blessé grave

Si vous avez été témoin de l’accident, mercredi matin, la police aimerait obtenir votre témoignage. La discrétion du commissariat sur votre identité est promise. Com.

La police de Mouscron lance un appel à témoins avec un accident avec délit de fuite survenu mercredi matin à la chaussée du Risquons-Tout.

Accident avec blessé grave Date et heure: Mercredi 30 septembre 2020, entre 6h10 et 6h20 Lieu: Carrefour Chaussée du Risquons-Tout / Rue Sainte-Germaine (Mouscron-Centre)

Le mercredi 30 septembre 2020, entre 6h10 et 6h20, un accident impliquant une moto et un véhicule a eu lieu au carrefour formé par la chaussée du Risquons-Tout et la rue Sainte-Germaine à Mouscron.

Circonstances

Le conducteur de la voiture circulait dans la Chaussée du Risquons-Tout en direction du centre.

Alors qu’il tournait à gauche en direction de la rue Sainte-Germaine, son véhicule a percuté un motard qui «remontait» la Chaussée du Risquons-Tout en direction de la Chaussée de Lille.

Après avoir percuté la moto, le véhicule a poursuivi sa route.

Description du véhicule

Petit véhicule de teinte foncée (noir)