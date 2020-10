Hans Vanaken et Simon Mignolet prolongent à Bruges jusqu’en 2025

Le Club Bruges, champion de Belgique de football, a annoncé vendredi les prolongations des contrats de Hans Vanaken et de Simon Mignolet. Le double Soulier d’Or en titre et le gardien sont tous deux désormais liés au Club jusqu’en 2025.

Vanaken, 28 ans, est arrivé à Bruges en 2015. Il a depuis remporté trois titres de champion (2016, 2018 et 2020) et deux Supercoupes. Au niveau individuel, il a gagné deux fois le Soulier d’Or et deux fois le titre de Footballeur Pro de l’année. Il totalise 74 buts et 56 passes décisives en 251 rencontres sous le maillot blauw-zwart.

Our Feet.

Our Hands.

Our Gold.



2025. pic.twitter.com/13TnqrishS — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 2, 2020

Mignolet, 32 ans, est lui arrivé au Club en 2019. Avec 16 ‘clean sheets’et seulement 13 buts encaissés, il a joué un grand rôle dans le titre des Brugeois. Mignolet avait été désigné meilleur gardien lors du gala du Soulier d’Or l’an passé.

Après Brandon Mechele, Charles De Ketelaere, Eder Balanta, Mats Rits et Clinton Mata, Bruges a ainsi prolongé deux autres de ses fers de lance.