Générations solidaires: vous soutenir plus que jamais!

Notre appel à projets est relancé! Vous développez une initiative citoyenne, solidaire, locale et impliquant des jeunes? Nous poursuivons le travail entamé avec les écoles notamment! Rencontre avec deux enseignants passionnés et passionnants!

Et c’est reparti, dès maintenant! Générations solidaires lance sa 5e édition afin de soutenir et de mettre en lumières des projets utiles, portés par des citoyens qui proposent de solutions innovantes. Pourquoi vous l’annoncer déjà en octobre alors que les dossiers de candidature pourront être rentrés à partir de janvier prochain? Passer de l’idée à la mise en œuvre du projet prend évidemment plusieurs mois.

L’Institut royal des sourds et aveugles a reçu un Prix Générations solidaires en juin 2020. IRSA

Autant s’y préparer! Nous vous invitons donc à relayer le message auprès d’une association d’un comité de quartier, d’une organisation de jeunesse, d’une maison de jeunes, d’une structure d’aide aux personnes handicapées… mais aussi auprès des écoles! Parlez-en aussi autour de vous, aux enseignants, à vos enfants en primaire, en secondaire, dans l’enseignement supérieur pour que ce projet solidaire soit intégré dans le programme de l’année scolaire, notamment dans le plan de pilotage de l’école.

Des prix pour 5 écoles!

Pour cette 5e édition, Générations solidaires propose aux classes de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur de mettre en valeur et/ou de mettre sur pied un projet solidaire (déjà existant ou pas). Celui-ci sera imaginé et mis en œuvre par les élèves, au sein de l’école et, de préférence ouvert sur le quartier/la ville/la région, en tenant compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Les écoles qui le souhaitent peuvent disposer d’une aide pour construire leur projet via un partenariat noué avec plusieurs services d’aide en milieu ouvert (AMO). Si les règles sanitaires le permettent, nous pourrions vous proposer des animations en classe.

Une enseignante: «Nos élèves mis en valeur»

Les élèves malentendantes et porteuses d’un handicap ont préparé des produits de soin zéro déchet depuis leur école, l’Institut des Sourds et Aveugles. Elles ont, ensuite, procuré des soins de bien-être aux personnes âgées du home voisin. “Ce prix a permis de mettre en valeur nos élèves, témoigne Sylviane Marmoy, enseignante. Même si elles sont différentes, elles sont capables de prendre soin des autres. En raison du Covid, les élèves doivent bien sûr encore patienter avant de retourner dans la maison de repos voisine. Mais elles s’exercent en procurant des soins aux enseignants qui ont accepté. Elles apprécient beaucoup la mise en pratique de ce qu’elles ont appris et d’utiliser les produits qu’elles ont confectionné elles-mêmes. On a tous l’espoir de pouvoir retrouver les personnes âgées au plus vite. Il n’est pas question que le corona prenne le dessus!”

Quant à Éric Thirion, préfet de l’Athénée de Fleurus et membre du jury de Générations solidaires, il est convaincu de la pertinence de poursuivre ce soutien aux écoles. «Une aide matérielle telle que ce prix de 500 euros à 5 écoles peut donner plus de souplesse pour être moins étriqué dans la mise en œuvre d’un projet. La reconnaissance par un jury lui apporte de la légitimité. C’est très important pour les élèves et pour les enseignants de sentir soutenus, de ne pas avoir le sentiment de ramer chacun dans son coin. L’effet de contagion positive est remarquable dans la démarche de Générations solidaires.

Les jeunes foisonnent d’idées et parviennent à les concrétiser. ll suffit juste de donner l’impulsion positive!

En lisant les nombreux projets déposés en mars 2020, cela fait du bien au moral d’avoir la confirmation qu’une telle solidarité existe. C’est très important de rappeler la richesse humaine, de démontrer qu’être altruiste permet d’être porteur de solutions concrètes. Par rapport à la morosité du cadre économique notamment, cette bulle d’optimisme est vitale. Je le constate, dans mon école, dès que l’on propose des projets aux jeunes, qu’on leur permet de sortir d’une certaine léthargie, ils s’investissent et foisonnent d’idées et parviennent à les concrétiser!».