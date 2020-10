Virton n’a pas déclaré forfait, mais n’ira pas à Tubize

Après avoir déclaré forfait à l’occasion des deux premières journées de D2 ACFF (à Couvin et contre La Louvière), l’Excelsior Virton, faute de joueurs, devait logiquement faire de même pour la 3e journée qui prévoit un déplacement des Gaumais à Tubize.

Pourtant, contrairement aux semaines précédentes, rien n’a été acté officiellement par l’ACFF. Et pour cause, les Virtonais, cette fois, n’ont pas fait la démarche. On sait qu’un troisième forfait consécutif signifierait un forfait général et la direction n’a, semble-t-il, pas l’intention d’en prendre elle-même l’initiative. Elle a clairement indiqué que son seul souhait est de réintégrer la D1 B (mais avec quelle équipe?) et déclare n’avoir rien à faire deux échelons plus bas.

Du coup, l’équipe de Tubize et les arbitres désignés devront plus que probablement être présents au stade Leburton ce samedi soir, pour constater que les Virtonais ne sont pas là. L’arbitre n’aura dès lors d’autre choix que de constater l’absence des Virtonais et l’ACFF de décréter un forfait de plus. Et dans la foulée, un forfait général donc? Si c’est le cas, on peut penser que l’Excelsior s’y opposera par une nouvelle démarche judiciaire. Il est donc permis de croire que les dirigeants de la Fédération francophone attendront le verdict de l’Autorité belge de la concurrence (qui doit réexaminer le dossier virtonais le 8 octobre, en vue d’une éventuelle réintégration en D1 B) avant de prononcer une sanction définitive.