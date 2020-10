Coronavirus: Trump, décès en hausse… Tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie en Belgique et dans le monde? Voici les informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 2 octobre.

1. BELGIQUE

Belgique: le nombre de décès quotidien en hausse

Le nombre de décès quotidien est en hausse, avec une moyenne de 7 entre le 22 et le 28 septembre. Près de 70 malades sont admis en moyenne par jour à l’hôpital.

Conférence de presse du centre de crise: «Une stabilisation qui dépend de vous»

Le centre de crise a fait le point ce vendredi sur l’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique. Malgré une stabilisation constatée, les experts appellent à la prudence et à la responsabilité de chacun.

Le nombre de cas de contamination parmi les élèves scolarisés est en augmentation

Le nombre de cas positifs au coronavirus signalés au cours de la quatrième semaine de la rentrée scolaire est actuellement de l’ordre de 114 cas pour 100.000 élèves scolarisés dans l’enseignement fondamental et secondaire en Belgique francophone, indique vendredi l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE).

2. RÉGIONS

Ni fête, ni foire ni marché de Noël à Jalhay

Il n’y aura pas de kermesse, de foire agricole, de marché des saveurs et de marché de Noël cette année au centre de Jalhay.

3. MONDE

Donald Trump et son épouse Melania infectés par le coronavirus

Via Twitter, le président Trump a annoncé que lui et sa femme étaient infectés par le coronavirus.

Un test Covid a provoqué une fuite de liquide céphalo-rachidien chez une Américaine

Un test nasal a percé la paroi du cerveau d’une Américaine, provoquant une fuite du liquide céphalo-rachidien.

De plus en plus de régions «rouges» en Europe… la France intégralement rouge d’ici peu?

La France pourrait être entièrement classée «rouge» la semaine prochaine, a indiqué le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors du point presse de Sciensano sur l’état de la pandémie.

Près de 20.000 salariés d’Amazon infectés aux États-Unis, mais…

Amazon a indiqué que près de 20.000 de ses salariés avaient été testés positifs au Covid-19 aux États-Unis, ce qui correspond à un taux d’infection moins élevé que dans l’ensemble de la population.

Testé négatif au Covid-19, Biden reprend sa campagne

Testé négatif au Covid-19, le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a repris vendredi sa campagne après l’annonce choc que Donald Trump avait le nouveau coronavirus, en rappelant l’importance des mesures de précaution dont s’est parfois moqué son rival républicain.

4. CULTURE

5. SPORT

Roland-Garros | Zverev et Shapovalov critiquent l’organisation: «Il n’y a pas de bulle»

Alexander Zverev et Denis Shapovalov ne sont pas tendres avec les mesures mises en place dans le cadre de la pandémie par les organisateurs de Roland-Garros.

Au lieu des traditionnels stages, le Comité Olympique et interfédéral belge va organiser des activités en Belgique

À la place des stages «jeunes élites» et «Team Belgium», il est prévu d’organiser des activités en Belgique qui respecteront les bulles sanitaires, a communiqué le Comité Olympique et interfédéral belge (COIB).

