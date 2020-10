L’ARAU flingue le parking de transit à la station Crainhem: «Quel intérêt si l’automobiliste a déjà passé le plus dur?»

L’ARAU estime que les parkings de transit ne sont pas efficaces s’ils sont situés en aval des plus gros ralentissements structurels du trafic automobile. Bruxelles Mobilité

L’ARAU alerte sur le projet de construction d’un parking de transit à Woluwe-Saint-Lambert, sur le site actuel de la station de métro Crainhem où se trouvent déjà près de 200 places voitures. «C’est un projet obsolète», pointe l’association.

L’ARAU alerte ce vendredi 2 octobre sur le projet de construction d’un parking de transit dit «P + R» au niveau de la station de métro Crainhem. L’Atelier de Recherche et Action Urbaine affiche ainsi la couleur alors que se tient ce même vendredi une commission de concertation à ce sujet dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert.

Le projet prévoit un parking de 750 places à l’emplacement de l’actuel parking de 193 places, aujourd’hui à ciel ouvert. Il s’agirait donc d’y construire un bâtiment de deux étages.

Bruxellois payeur?

L’ARAU estime qu’un P + R à cet endroit ne serait pas efficace. Google Street View

Selon l’ARAU, ce type de parking est «inefficace en termes de mobilité, cher, nuisible pour l’environnement». Le lobby urbanistique estime dès lors que «les projets de parkings de transit de la Région bruxelloise doivent être abandonnés d’urgence». L’idée de l’ARAU est tout autre: «une alternative combinant un équipement collectif, un parking vélo et une gare de bus».

Concernant l’aménagement régional prévu à la station Crainhem, l’ARAU pointe une situation «en aval des zones de congestion». D’où sa question: quel intérêt pour un automobiliste, qui a déjà passé “le plus dur” de son trajet, alors qu’il n’y gagnera pas d’argent ni de temps par rapport à un trajet 100% voiture?» L’ARAU estime aussi que, vu les «bas tarifs» du P + R «pour être attractif», cet aménagement pousse en réalité «les Bruxellois à payer pour tenter de dissuader une poignée de navetteurs de ne pas parcourir quelques kilomètres en voiture en ville».

Enfin, l’Atelier pointe une étude de l’Université d’Anvers et de la VUB qui montre que «les P + R situés en bordure de ville peuvent conduire à une augmentation du nombre de kilomètres parcourus en voiture, et donc à une augmentation des émissions de CO2». Auxquelles s’ajoutent «celles engendrées par le bâtiment de parking, aussi bien pour sa construction que pour son exploitation et son entretien». Le pire selon l’ARAU? «Le projet ne prévoit aucune possibilité de reconversion du bâtiment» alors que selon l’Atelier, «le projet est déjà obsolète».