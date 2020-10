Élisa Michiels et Lambertine Bonjean, fondatrice de la Ligue Braille, ont leur place à Saint-Gilles

Une masseuse, une institutrice

C’est en 1920 qu’Élisa Michiels et Lambertine Bonjean, deux femmes aveugles et bénévoles, fondent la Ligue Braille. La première est masseuse à l’hôpital d’Ixelles, la seconde est une ancienne institutrice. Elles ont l’ambition de venir en aide aux personnes aveugles et rassemblent des bénévoles pour transcrire des livres en braille. Elles ouvrent ainsi une bibliothèque pour personnes aveugles et développent ensuite de multiples services.

100 ans plus tard, leur ambition est plus que rencontrée puisque ce sont 532 volontaires et 124 collaborateurs qui, dans tout le pays, accompagnent au sein de la Ligue Braille plus de 15.000 personnes aveugles ou malvoyantes pour se former, travailler, se divertir et vivre en toute autonomie.