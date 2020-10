Lafebre, Florent Bernard, Patrice Leconte, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 1er octobre

Le jeudi (vendredi, cette semaine), c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, le premier album de Lafebre en auteur «complet», une adaptation d’Agatha Christie, ou encore Bruxelles sous l’Occupation. Bonnes (et saines) lectures.

1 Ils étaient dix

Paquet - Le résumé de l’éditeur

En 1939, quand Agatha Christie écrit – Ten Little Nigers – elle ne sait pas encore qu’elle va marquer à jamais l’histoire de la littérature.

Son roman deviendra le plus vendu de sa carrière, une intrigue intemporelle et formidable qui ménage le suspens jusqu’aux dernières lignes.

80 ans après sa parution en français, nous sommes fiers de présenter une adaptation fidèle et complète de ce drame en 10 actes. La – Reine du Crime – a encore frappé!

Notre avis en un mot: FIDÈLE

Laissons là la polémique liée au titre (qui n’a pas lieu d’être, voir article en lien ci-dessous), pour féliciter les auteurs pour la classe de leur adaptation (la ligne claire de Callixte est parfaite) et la fidélité du propos.

La collection consacrée par les éditions Paquet à la papesse du suspense débute idéalement.

+ À LIRE AUSSI | Ils sont toujours dix, et dessinés

Paquet «Ils étaient dix», Davoz/Callixte, 82 p., 18€.

2 Ollie et l’alien

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Et si la survie de l’humanité dépendait de la réussite de votre couple? Enfant, Ollie a rencontré un extraterrestre.

Trente ans plus tard, cet éternel gamin un peu loser va devoir assumer les conséquences de cette rencontre, quand la famille de cet Alien menace de détruire notre planète…

Notre avis en un mot: EXCELLENT

D’un petit signe de la main, Ollie a, sans le savoir, fécondé un alien. 20 ans plus tard, dans l’Amérique d’un avatar de Trump, ça fait des ravages.

Excellente parodie de Florent Bernard avec le trait intersidéral de Combet.

Delcourt Bernard/Combet, 97 p., 17.50€

3 La part du ghetto

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Lorsque la grande reporter Manon Quérouil-Bruneel et Malek Dehoune publient chez Fayard La Part du Ghetto, ils font un état des lieux factuel de la vie dans les cités. L’ouvrage est alors encensé par la critique.

Éric Corbeyran et Yann Dégruel prennent le parti de l’adapter en BD mais du point de vue de ses habitants. Ils redonnent alors avec succès un visage à ces témoignages sincères.

Notre avis en un mot: SOMBRE

Du dealer Farid à l’escort Karima, c’est la vie des cités françaises que relatent, en noir et blanc, Éric Corbeyran et son comparse dessinateur Dégruel.

Sombre mais sans concession.

Delcourt Corbeyran/Dégruel, 136 p., 17.95€

4 Karmela Krimm (T.1)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Karmela Krimm était la jeune inspectrice la plus prometteuse de la police de Marseille. Mais elle a un jour accepté de porter le chapeau pour une opération qui a mal tourné. Karmela a perdu sa place et s’est reconvertie comme détective privée.

Elle a aussi perdu ses idéaux. Mais dans les eaux troubles où elle navigue désormais, les idéaux sont un luxe dangereux.

Notre avis en un mot: MULTICULTUREL

C’est à Marseille, ville pavée de mauvaises intentions, qu’émerge une nouvelle héroïne, fraîche et décalée.

Trondheim et Biancarelli l’emmènent dans une enquête multiculturelle et pleine de rebond, et font mouche.

Le Lombard «Ramdam Blues», Biancarelli/Trondheim, 48 p., 12.45€

5 Gerard Schaefer (Sex Beast)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Gerard Schaefer multiplie les vices: scatophile, nécrophile, zoophile, sadique, manipulateur… Accusé du meurtre de deux adolescentes en 1973, il proclame en avoir assassiné plus d’une centaine avant de se raviser et de se dire innocent.

Cet ancien adjoint de la police, qui aime conter ses délires sanglants et lubriques dans des livres écrits de sa main, se fantasme autant en défenseur du Bien qu’en plus grand meurtrier de femmes de l’histoire.

Cet ouvrage, Sex Beast, revient sur le parcours macabre et malsain d’un tueur en série historique s’étant toujours amusé des mystères entourant son statut et ses actes.

Notre avis en un mot: GLAÇANT

Après Ted Bundy et Michel Fourniret, la collection «Serial Killers» dresse le portrait glaçant de Gerard Schaefer, un célèbre psychopathe des 70’s.

Entre vices et délires sanglants.

Glénat «Sex Beast», Morvan/Monjes/Merino/Espinosa, 124 p., 17.50€

6 Tanz!

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Allemagne, 1957. Uli est un jeune homme de 19 ans, élève d’une prestigieuse école de danse moderne. Sa fougue contraste avec la mélancolie de l’Europe d’après-guerre.

Il est passionné de comédies musicales mais cette passion est moquée par ses camarades qui jugent cette discipline trop commerciale.

Lors d’un voyage à Berlin, il rencontre Anthony, un jeune danseur afro-américain. Ce dernier suggère à Uli de venir tenter sa chance à Broadway…

Notre avis en un mot: SENSIBLE

Fin des années cinquante, Uli, un jeune danseur berlinois rêve de Broadway. Il part tenter sa chance à New York, patrie des «musicals». Une ode sensible au mouvement et à la liberté des corps et des esprits.

Le Lombard Maurane/Mazars, 248 p., 19.99 €

7 Malgré tout

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

C’est l’histoire d’un amour à rebours. Une passion platonique mais éternelle entre deux êtres.

D’un côté, il y a Ana. Sexagénaire charismatique, ancienne maire tout juste retraitée, mariée et maman. Une battante au grand cœur qui impose le respect.

De l’autre, il y a Zeno. Célibataire endurci, libraire proche de la retraite et doctorant en physique qui aura mis quarante ans pour terminer sa thèse. Un esprit libre et voyageur, aussi séduisant que mystérieux.

Au fil des années, ils ont tissé ensemble un amour impossible et intarissable. Tout en égrainant les excuses qui ont empêché qu’elle ne prenne forme, on remonte le temps de cette romance et de ses méandres… jusqu’à sa source.

Notre avis en un mot: INDISPENSABLE

Après moult collaborations avec Zidrou (Lydie, Les beaux étés, etc.), Jordi Lafebre vole seul aux commandes de cette idylle amoureuse… contée à rebours.

C’est beau comme un coucher de soleil en automne. Indispensable.

Dargaud Jordi Lafebre, 152 p., 22.50€.

8 Bruxelles 43

Anspach - Le résumé de l’éditeur

Bruxelles, 1960. Revenue du Congo, Kathleen aide sa mère à ranger son grenier. Elle y découvre une enveloppe contenant de nombreuses planches de bande dessinée, destinées à la presse clandestine et qui dénonçait l’occupation allemande durant la seconde guerre mondiale.

Kathleen replonge alors dans son passé.

1943, Kathleen avait 12 ans. Bruxelles est occupée par les Allemands. La jeune fille ne comprend pas grand-chose à la guerre. Son père, Fernand, tient un kiosque à journaux, Place de Brouckère. Il est passionné de bande dessinée.

Un dimanche de juin, Bob, un dessinateur, ami de Fernand, lui montre ses strips de BD. Des histoires corrosives à l’encontre d’Hitler, qu’il tente de faire publier dans un journal de la Résistance.

Notre avis en un mot: DIDACTIQUE

Kathleen, l’héroïne de Weber et Deville, est l’icône des jeunes éditions Anspach.

Dans ce 3e épisode, place à la guerre et à la tragédie du Soir (re)volé.

Une Belle reconstitution pêchant à se vouloir trop didactique.

Anspach Deville/Weber, 64 p., 14.50€.

9 François Truffaut

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Paris, 31 janvier 1981, 6e cérémonie des César. François Truffaut rafle la quasi-totalité des trophées de la soirée pour son chef-d’œuvre Le Dernier métro.

Comme un symbole, le film qui se déroule pendant l’Occupation renvoie à cette période tourmentée pendant laquelle le jeune Truffaut s’est justement pris de passion pour le cinéma, passion qui le fera progressivement entrer dans ce monde…

Protégé d’Henri Langlois puis secrétaire particulier d’André Bazin, il entre en effet dès le début des années 1950 comme critique aux Cahiers du cinéma où ses textes pamphlétaires font grand bruit.

C’est ici, aux côtés de Claude Chabrol, Jacques Rivette, Jacques Demy, Éric Rohmer et Jean-Luc Godard, qu’il lancera la Nouvelle Vague, ce genre cinématographique français par excellence qui continue de faire rêver les cinéastes du monde entier.

Notre avis en un mot: (BIEN TROP) SCOLAIRE

La vie d’un cinéaste phare de la nouvelle vague française, asphyxiée dans une avalanche de noms et de titres de films.

Trop scolaire, on préfère (re)voir Les quatre cents coups.

Glénat Simsolo/Marek, 176p., 22 €

10 L’arbre nu

Les Arènes - Le résumé de l’éditeur

En 1950, quand la guerre de Corée éclate, Kyung a vingt ans. Elle habite à Séoul avec sa mère. Pour survivre, elle est vendeuse dans un magasin de l’armée américaine.

Un jour, elle y rencontre Ok Heedo, un artiste peintre; il a fui le nord du pays et, pour nourrir sa famille, réalise des portraits commandés par les GI’s. Kyung tombe aussitôt amoureuse de cet homme si différent des autres, si doué. Et surtout, cet amour l’aide à oublier le terrible drame qui vient de frapper les siens…

Malheureusement, Ok est marié.

Bien des années plus tard, elle visite une exposition posthume consacrée à ce peintre. Le passé sombre qu’elle croyait endormi resurgit d’un coup. Elle entreprend alors d’écrire son histoire pour se réconcilier avec les fantômes qui la hantent.

Notre avis en un mot: LUMINEUX

Après Mauvaises Herbes, Keum Suk Gendry-Kim adapte un roman coréen, sur fond de relations difficiles entre une fille et sa mère dans la Corée des années 50.

Fragile et lumineux.

Les Arènes Keum Suk Gendry-Kim, 328 p. n/b, 24.90€.

11 Deux passantes dans la nuit (T.1)

Grand Angle (Bamboo) - Le résumé de l’éditeur

Arlette sort de prison, heureuse d’être libre dans Paris occupé. Anna, magicienne, est flanquée à la porte du cabaret dans lequel elle se sentait à l’abri.

Les chemins de ces deux femmes se croisent, le hasard sachant si bien organiser les rencontres inattendues.

Autant Arlette est insouciante et légère, autant Anna semble se méfier de tout, comme si elle était traquée. Elles sillonneront en une nuit Paris, la ville lumière sans lumières, à la recherche de ce qui pourra leur sauver la vie, deviendront amies par la force des choses, ne pourront éviter les contrôles d’identité, les silhouettes sombres, les menaces diverses, les désillusions, toutes ces choses qui obligent à fuir, encore et toujours, jusqu’au lever du jour.

Notre avis en un mot: PRENANT

Et si le meilleur Patrice Leconte était celui du 9e art?

Il revient à ses premières amours avec cette singulière balade dans un Paris occupé.

On ne sait pas si ça ferait un bon film, mais c’est une sacrée bonne BD.