Coronavirus | Au lieu des traditionnels stages, le Comité Olympique et interfédéral belge va organiser des activités en Belgique

Covid-19: à la place des stages «jeunes élites» et «Team Belgium», il est prévu d’organiser des activités en Belgique qui respecteront les bulles sanitaires, a communiqué le Comité Olympique et interfédéral belge (COIB).

Le Comité Olympique et interfédéral belge (COIB) a décidé de se concentrer sur ses élites en vue des jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain. Les traditionnels stages organisés en octobre et en novembre sont annulés.

«À la place des stages ‘jeunes élites’ et ‘Team Belgium’qui se tiennent annuellement entre la fin octobre et la fin novembre (et regroupent ainsi plusieurs athlètes de différents sports), il est prévu d’organiser des activités en Belgique qui respecteront les bulles sanitaires», a communiqué ce vendredi le COIB. «Parallèlement à ces entraînements et préparations, les échanges entre athlètes seront activés de manière digitale».

Prévu cet été, les jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés à l’année prochaine du 23 juillet au 8 août 2021 dans la capitale nippone en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

«L’atout le plus important pour optimaliser les performances aux jeux Olympiques est la santé des athlètes. Nous nous devons de les protéger le mieux possible au vu des circonstances actuelles», a justifié l’Allemand Olav Spahl, chef de mission du Team Belgium. «Nous avions élaboré différents scénarios et protocoles avec l’aide de nos médecins et de nos experts. En fin de compte, nous avons décidé d’un commun accord de l’option la plus responsable».

Concernant le stage Team Belgium, la priorité est mise sur la préparation individuelle de chaque sport concerné et ce, afin de respecter le concept de bulles.

«Depuis le début de la crise de la Covid-19 et dans la grande majorité des cas, nous avons pu adéquatement mobiliser nos infrastructures sportives belges pour préparer nos athlètes dans la perspective des jeux Olympiques de Tokyo, et ce dans les meilleures conditions sportives et sanitaires. Il n’y a aucune raison qu’ils soient exposés à des risques liés à des déplacements non essentiels sur le plan de leur préparation sportive», a estimé de son côté Alain Laitat, administrateur général de l’Adeps.

«Le Team Belgium a également un rôle d’exemple à jouer sur le plan sociétal», a ajouté Philippe Paquay, administrateur général de Sport Vlaanderen. «C’est dans cet esprit que nous avons estimé que les athlètes devaient – eux aussi – montrer le chemin à suivre».