VIDÉO| Conférence de presse du centre de crise: «Une stabilisation qui dépend de vous»

Le centre de crise a fait le point ce vendredi sur l’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique. Malgré une stabilisation constatée, les experts appellent à la prudence et à la responsabilité de chacun.

En Belgique, le nombre moyen d’infections s’élevait à près de 1 629 par jour entre le 22 et le 28 septembre, une tendance à la hausse qui ralentit toutefois depuis plusieurs jours. Lors de la conférence de presse du centre de crise de ce vendredi 2 octobre, Yves Van Laethem est revenu sur ces chiffres: «Ceci est toujours une augmentation par rapport à la semaine qui a précédé mais qui est maintenant limitée à 8%. Et donc, si augmentation il y a, elle est clairement en stabilisation. On ne sait pas encore bien sûr dans quel sens les choses iront, ça dépendra aussi de votre comportement.»

Circulation intensive du virus

Point «gênant» selon l’expert: la circulation intensive du virus est toutefois constatée au sein de la population. Avec une forte augmentation chez les personnes dans la vingtaine. Par contre, on remarque une stabilisation chez les enfants et les adolescents qui prouve que la transmission dans les écoles est limitée. Par ailleurs, Yves Van Laethem a également pointé l’augmentation des contaminations chez les personnes les plus fragiles, les plus de 70 ans, qui se stabilise heureusement aussi.

Pour les provinces, la situation varie fortement d’une province à l’autre. Tandis qu’o observe une augmentation modérée des cas de contamination à Anvers (+ 2%), ceux-ci ont très fortement augmenté dans les provinces de Namur et de Luxembourg (+ 60%). À Liège et dans le Brabant wallon, les chiffres sont légèrement en baisse, avec une diminution de 2% pour Liège et de 16% pour le Brabant wallon. C’est la région bruxelloise qui reste la plus touchée, juste devant Anvers.

On comptait 69 hospitalisations par jour en moyenne sur la dernière semaine, malgré une stabilisation progressive de la situation. Le nombre de décès par contre, continue d’augmenter.

Des décès prévisibles

La semaine dernière, on comptabilisait 7 décès par jour en moyenne, soit, le double de la semaine précédente. Ces décès étaient toutefois prévisibles. «On le sait, les courbes d’infection, d’hospitalisation et de décès se suivent, avec un certain retard, d’une semaine à dix jours, à peu près. Le nombre d’infections prédit ce qu’il se passera dans les hôpitaux. Nous espérons que le ralentissement du nombre d’infections et donc d’hospitalisations, se traduira par une stabilisation du nombre de décès.»

En ce qui concerne la situation dans les structures qui accueillent un public fragilisé, Yves Van Laethem s’est dit inquiet pour le futur de la société.

Benoît Ramacker a pour sa part rappelé l’importance de respecter les six règles d’or pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et bien sûr de limiter ses contacts rapprochés à un maximum de 5 personnes par mois, en dehors du foyer. «Les chiffres sont des références, des aides pour aider à respecter les règles. On le sait, ce n’est pas toujours évident de respecter toutes les règles, tout le temps, mais c’est la seule manière efficace de lutter contre le virus».

La prochaine conférence de presse du centre de crise aura lieu le lundi 5 octobre, à 11h.

Pour revoir la conférence de presse dans son intégralité: