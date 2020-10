Bourde de Georges-Louis Bouchez: au parlement wallon, les élues, dont Valérie De Bue, rappellent qu’elles «sont plus qu’un quota»

«#girlspower»: des femmes, députées ou ministres régionales, dont Valérie De Bue, ont posé ensemble pour une photo, au Parlement de Wallonie. Leur message, relayé ensuite sur les réseaux sociaux: «Nous sommes plus qu’un quota».

Une petite vingtaine de femmes, députées ou ministres régionales de tous les partis, y compris du MR, ont posé ensemble pour une photo, ce vendredi matin, dans les allées du Parlement de Wallonie. Leur message, relayé ensuite sur les réseaux sociaux: «nous sommes plus qu’un quota».

Cette action fait suite à la tentative avortée, de la part du président du MR Georges-Louis Bouchez, de remplacer la ministre wallonne Valérie De Bue par Denis Ducarme, lui-même éjecté du fédéral.

Mais le jeu de chaises musicales a rapidement viré au fiasco en raison d’un décret spécial voté à l’unanimité en mai 2019 par le Parlement de Wallonie qui prévoit une représentation d’au moins 30% de femmes – ou d’hommes – au gouvernement wallon.

Or, en remplaçant Valérie De Bue – qui, selon des sources bien informées, n’aurait appris la nouvelle que quelques dizaines de minutes avant le tweet du président du MR – par Denis Ducarme, le compte n’y était plus, l’exécutif régional n’étant plus composé que de deux femmes – Céline Tellier (Écolo) et Christie Morreale (PS) – sur huit ministres.

Contraire au droit wallon, la candidature de Denis Ducarme aurait donc été déclarée irrecevable, ce qui a forcé le MR à faire machine arrière dès jeudi après-midi. Ce vendredi, Valérie De Bue est donc toujours ministre régionale, avec sans doute la désagréable impression d’avoir été sauvée par un système de quotas.

«Nous sommes plus qu’un quota», ont dès lors tenu à rappeler ce vendredi matin les élues régionales en postant sur les réseaux sociaux une photo de groupe.

Cette action constitue «un barrage à l’autocratie, un soutien affirmé à Valérie De Bue et une volonté farouche de faire progresser la parité, dans tous les partis et toutes les instances», a notamment tweeté Hélène Ryckmans (Écolo).

Et la fronde pourrait ne pas en rester là, une réunion des députés régionaux MR étant actuellement en cours au Parlement de Wallonie, selon différentes sources.