Fin de la cigarette: «Une manipulation criminelle de Philip Morris» selon la Fondation contre le Cancer

Alors qu’elle annonce un investissement d’un milliard de dollars sur douze ans dans la «Fondation pour un monde sans fumée», PMI continue à prospecter de nouveaux marchés pour la cigarette classique, notamment en Asie et en Afrique, dénonce la Fondation contre le Cancer. AFP

«Une manipulation honteuse, voire criminelle»: la Fondation contre le Cancer dénonce l’annonce faite fin septembre par le géant américain Philip Morris International (PMI).

La Fondation contre le Cancer dénonce ce vendredi ce qu’elle considère comme «une manipulation honteuse, voire criminelle». À savoir l’annonce faite fin septembre par le géant américain Philip Morris International (PMI) de la disparition des cigarettes d’ici une dizaine d’années dans certains pays, tout en faisant l’apologie d’alternatives pour consommer du tabac.

Conflit fondamental et irréconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la politique de santé publique

La Fondation rappelle que l’OMS a décrété qu’il y avait un «conflit fondamental et irréconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la politique de santé publique».

L’association dénonce le fait que PMI ait pris, avec ses trois principaux concurrents, la tête de la stratégie dite de réduction des risques en matière de tabagisme (THR). À la base portée par «de petits fabricants de cigarettes électroniques et encouragée par des vapoteurs bien organisés», l’initiative a été détournée par les géants du secteur pour promouvoir des alternatives «saines» à la cigarette, s’insurge la Fondation.

Les alternatives prétendument saines à la cigarette leur procurent des marges bénéficiaires plus élevées encore

Alors qu’elle annonce un investissement d’un milliard de dollars sur douze ans dans la «Fondation pour un monde sans fumée», PMI continue à prospecter de nouveaux marchés pour la cigarette classique, notamment en Asie et en Afrique, dénonce encore l’association.

«L’objectif des nouveaux produits de tabac à chauffer, ou le programme sous-jacent, est clairement de maintenir une transition douce et un modèle commercial basé sur la dépendance. En outre, les alternatives prétendument saines à la cigarette leur procurent des marges bénéficiaires plus élevées encore et sont jusqu’à présent passées entre les mailles de la taxation», conclut la Fédération.