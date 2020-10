Magritte du cinéma: «Marbie star» crie à nouveau victoire

Le film belge récompensé annonce une nouvelle victoire devant les tribunaux face à l’Académie Delvaux.

«Marbie, Star de Couillu les 2 Églises», c’est ce film lauréat du Meilleur premier film à la cérémonie des Magritte du cinéma 2015, récompense obtenue au terme d’une longue bataille juridique. Par jugement prononcé le 22 novembre 2019, la 9e chambre civile du tribunal de 1e instance francophone de Bruxelles avait invalidé les résultats du concours du premier film de la cérémonie 2015, annulant la sacralisation du film «Je te survivrai», au profit de «Marbie Star». Une mention que les organisateurs de la cérémonie des magrittes se devaient de respecter dans ses communications.

L’Académie Delvaux avait fait appel du jugement et ne s’était toujours pas exécutée. Le producteur du film, Dominique Dubuisson, annonce que le jugement est tombé: «Ce 28 septembre 2020 la cour d’appel de Bruxelles nous a une fois de plus donné raison, considérant que l’appel de l’Académie Delvaux n’était pas suspensif, de sorte que la publication de notre victoire devait bien avoir lieu immédiatement, et complètement», indique-t-il dans un communiqué.