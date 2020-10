Les autorités leuzoises s’opposent au tracé de la «Boucle du Hainaut»

Le collège communal de Leuze-en-Hainaut s’oppose fermement au corridor proposé par Élia, qui survolera de nombreuses habitations à Thieulain, Grandmetz, Chapelle-à-Wattines, Chapelle-à-Oie et Blicquy.

Les autorités communales leuzoises n’ont pas attendu la fin de l’enquête publique, prévue le 12 octobre, pour se positionner sur le projet «Boucle du Hainaut». Sans surprise, les membres du collège ont, à l’unanimité, marqué leur opposition au «corridor» proposé par Élia, en exhortant le gestionnaire du réseau de transport d’électricité haute tension à privilégier un tracé alternatif. Voilà qui devrait rassurer la population et notamment les habitants de Grandmetz, où le projet aura des répercussions majeures.

Cette future autoroute électrique aérienne de 380 000 volts, reliant Avelgem à Courcelles, traverse pour rappel quatorze communes dont la moitié se trouve en Wallonie picarde. Le village de Grandmetz sera le plus impacté par le corridor de 200 m. Com

Sur le territoire de Leuze, la concrétisation de la «Boucle du Hainaut» se ferait en trois phases: une nouvelle ligne 150 kV, principalement enterrée, serait réalisée tandis que la ligne existante traversant les villages de Thieulain, Grandmetz, Chapelle-à-Wattines, Chapelle-à-Oie et Blicquy serait ensuite démantelée. Dernière étape et non des moindres, l’achèvement, à l’horizon 2028, de la ligne de 380 kV à l’intérieur d’un corridor de 200 mètres de largeur, suivant le tracé de la ligne actuelle.

Dans sa délibération, le collège MR-Idées «refuse le corridor proposé. Celui-ci vise en effet, sans en modifier le tracé, à remplacer la ligne existante de 150 kV par la future ligne 380 kV qui survolerait de la sorte de nombreuses habitations isolées ou maisons construites en zone d’habitat au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz.»

«Les erreurs du passé ne doivent pas être répétées»

Comme alternative, le Ville de Leuze suggère d’utiliser les tracés de lignes électriques démantelées ou en projet inscrits au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, au nord des villages de Thieulain et de Grandmetz, et d’utiliser ensuite les zones non urbanisables de Chapelle-à-Wattines, de Chapelle-à-Oie et de Blicquy, pour permettre à la «Boucle du Hainaut» de poursuivre son cheminement vers le territoire d’Ath.

«Le remplacement pur et simple de la ligne 150 kV par la future ligne 380 kV, qui passera au-dessus de pas mal d’habitations, est inacceptable. Le corridor de 200 m proposé pour la Boucle du Hainaut, impactera des zones d’habitat situées rue Gogard (Thieulain), rue Alphonse Lenoir (Grandmetz), rue des Courbes (Grandmetz), rue Émile Albot (Grandmetz), rue de Ligne (Chapelle-à-Wattines) et rue d’Andricourt (Blicquy). Tous les critères proposés par Élia, dont celui relatif au milieu humain, ne sont pas respectés. Les erreurs du passé ne doivent pas être répétées dans le cadre du projet d’implantation de la future ligne 380 kV», indique le collège leuzois.