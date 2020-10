Voici le meilleur et le pire tirage possibles pour le Standard en Europa League

Après les derniers matches de barrages disputés jeudi soir, tous les clubs qui participeront à la phase de groupes de l’Europa League 2020/2021 sont connus. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 13 heures.

Reversé dans le deuxième chapeau, le Standard pourrait se retrouver avec un groupe relevé. La conséquence d’un premier chapeau très bien fourni. En effet, on y retrouve des équipes «Ligue des Champions» comme Arsenal, Tottenham, l’AS Rome, Naples ou encore Benfica. Si on prend les adversaires les plus coriaces, les Rouches pourraient se retrouver face à Arsenal, le Milanc AC et Lille dans la même poule!

Cela serait un réel manque de chance car les pots 3 et 4 sont relativement abordables si on enlève Milan et Lille. En partant du principe que le Standard pêche un gros morceau du pot 1, les deux autres adversaires devraient être à la portée des Rouches.

Un tirage «idéal» pourrait être: Celtic, Standard, Cluj, CSKA Sofia. Même si beaucoup d’adversaires des pots 3 et 4 sont des équipes moins connues et donc plus difficile à jauger en termes de niveau.

Et pour La Gantoise et l’Antwerp?

Gand a le gros avantage de se trouver dans le pot 1 et d’éviter toutes les grosses cylindrées. Mais les Buffalos pourraient se retrouver avec Leicester, l’AC Milan ou Lille s’ils ne sont pas vernis.

Par contre pour l’Antwerp, dans le pot 4, la tâche s’annonce difficile car il devra se farcir à coup sûr un gros morceau issu du pot 1.

Les chapeaux

Pot 1 : Arsenal (Ang), Tottenham (Ang), AS Rome (Ita), Napoli (Ita), Benfica (Por), Bayer Leverkusen (All), Villarreal (Esp), CSKA Moscou (Rus), Sporting Braga (Por), La Gantoise (BEL), PSV Eindhoven (P-B), Celtic (Eco).

Pot 2 : Dinamo Zagreb (Cro), Sparta Prague (Tch), Slavia Prague (Tch), Ludogorets (Bul), Young Boys (Sui), Etoile Rouge Belgrade (Ser), Rapid Vienne (Aut), Leicester City (Ang), Qarabag (Aze), PAOK Salonique (Grè), Standard Liège (BEL), Real Sociedad (Esp).

Pot 3 : Grenada (Esp), AC Milan (Ita), AZ (P-B), Feyenoord (P-B), AEK Athenes (Grè), Maccabi Tel Aviv (Isr), Rangers (Eco), Molde (Nor), Hoffenheim (All), LASK (Aut), Hapoel Beer Sheva (Isr), CFR Cluj (Rou).

Pot 4 : Zorya Luhansk (Ukr), Lille (Fra), Nice (Fra), Rijeka (Cro), Dundalk (Irl), Slovan Liberec (Tch), Antwerp (BEL), Lech Poznan (Pol), Sivasspor (Tur), Wolfsberger (Aut), Omonia Nicosia (Chy), CSKA Sofia (Bul).