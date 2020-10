Belgique-Côte d’Ivoire se disputera finalement devant des supporters

Deux jours après avoir annoncé que le match amical du 8 octobre face aux Ivoiriens se jouerait à huis clos, l’Union belge a pris acte du changement de position de l’UEFA. Les Diables rouges pourront compter sur le soutien de leurs supporters dans une semaine. Ils pourraient être jusqu’à 11 000.

Ce jeudi soir, en marge du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions, l’UEFA a annoncé que le retour des spectateurs dans les stades, pour ses compétitions, était autorisé. La seule condition: ne pas excéder plus de 30% de la capacité du stade. Les rencontres des équipes nationales sont également concernées, et la conséquence, heureuse, est que le public pourra assister à Belgique – Côte d’Ivoire, le jeudi 8 octobre (20 h 45). Les billets seront mis en vente dès aujourd’hui, et jusqu’à dimanche, pour les membres du 1 895 Belgian Fan Club. Les autres supporters pourront acheter leurs billets à partir de lundi, s’il en reste. L’Union belge, en collaboration avec la ville de Bruxelles, ouvrira l’accès au stade à 11 000 personnes.