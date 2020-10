Un rectificatif demandé à notre journal… 74 ans après!

Ce mercredi matin, une Vedrinoise est venue demander un rectificatif suite à un article paru en 1946.

Votre journal a fouillé dans ses propres archives ces dernières années, notamment dans le cadre de son centenaire. Des articles ont resurgi de nos caves et de nos fardes, contant l’histoire récente du journalisme local.

Par des voies encore non élucidées, un article concernant un drame survenu en 1946 est ressorti de nos archives et est tombé dans les mains d’une famille namuroise, les Houbion. Ce papier aux accents tragiques relatait le décès accidentel de leur maman en 1946 dans la Sambre. L’article nomme erronément cette mère de six enfants, Clémence Perpète. Ses enfants tiennent à un correctif et au retour de son vrai nom, c’est-à-dire, Clémence Mertens. Voilà qui est fait.