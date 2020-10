Ligue des champions: Bruges face à Dortmund, Lazio Rome et Zenit Saint-Pétersbourg

Le tirage au sort des huit poules de la Ligue des champions vient d’avoir lieu. Florent Malouda et Didier Drogba ont offert un tirage plutôt… clément pour les Blauw en Zwart. Enfin, si on peut dire…

Versés dans le 4e chapeau, les joueurs de Philippe Clement devaient s’attendre à hériter de grands noms lors du tirage au sort de la Ligue des champions. Au final, c’est le cas, même si la poule ne paraît pas injouable.

Les Blauw en Zwart affronteront ainsi le Zenit Saint-Pétersbourg, la Lazio Rome et le Borussia Dortmund.

Champion de Russie, le Zenit a beau être la tête de série de la poule, c’est surtout le Borussia Dortmund, avec ses trois Diables rouges Thorgan Hazard, Axel Witsel et… Thomas Meunier, qui devrait attirer la foule au Jan Breydel Stadion.

Quatrième du dernier championnat d’Italie, la Lazio compte aussi deux Belges dans son effectif, Silvio Proto et Jordan Lukaku.

Un rythme effréné

En raison du coronavirus, la phase de groupes se disputera à un tempo serré cette saison: la première journée se disputera les 20 et 21 octobre. Les suivantes s’enchaîneront: la deuxième est prévue les 27 et 28 octobre et la troisième les 3 et 4 novembre. La quatrième journée se tiendra les 24 et 25 novembre, la cinquième les 1er et 2 décembre et la dernière les 8 et 9 novembre.

Les deux premiers de chaque groupes se qualifieront en 8e de finale, les troisièmes seront reversés en 16e de finale de l’Europa League et les quatrièmes seront éliminés.

Il n’y aura qu’un seul club belge en Ligue des Champions cette saison, La Gantoise, vice-championne de Belgique, ayant été éliminée en barrages.