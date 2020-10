Le port du masque reste obligatoire dans le centre-ville de Mons

Bien que le CNS prévoie la fin de l’obligation du port du masque à l’extérieur dès ce 1er octobre, la Ville de Mons a décidé de maintenir cette disposition dans le centre.

Tomber le masque dans le cœur de ville à Mons, ce n’est pas pour tout de suite. Les différents acteurs de la sécurité publique se sont en effet opposés à la mesure du CNS qui préconisait l’abandon du port du masque en plein air lors d’une réunion de la cellule de sécurité qui visait à prendre le pouls de la situation suite aux décisions du dernier Conseil National de Sécurité.

La police aussi bien que les représentants des secteurs de la santé publique et des hôpitaux ont exprimé un avis très tranché: les derniers chiffres enregistrés pour la Belgique ne sont pas bons.

Si la situation montoise n’est pas la plus alarmante, force est de constater que celle autour de la ville (nord de la France, région du Borinage et du Centre) est inquiétante. Dès lors, l’assouplissement des règles, notamment en ce qui concerne le port du masque, étonne les membres de la cellule sécurité et le Bourgmestre Nicolas Martin.

Dès lors, afin de limiter strictement tout risque de contamination et de propagation, le Collège communal a décidé de maintenir les mesures déjà en cours. Le port du masque reste obligatoire dans le périmètre intramuros de la «zone de rencontre» (à l’intérieur de la grande voirie) mise en place en juillet dernier.

Cette obligation s’applique également aux abords des écoles (tous réseaux confondus), comme l’a confirmé un arrêté pris par le gouverneur de la province du Hainaut.

Le port du masque est également obligatoire dans d’autres endroits du territoire communal:

– les parcs (les parcs de Jemappes, de Ghlin, d’Obourg, du château d’Havré, la cascade d’Hyon, le Waux-Hall, la place du Parc, les squares Verlaine, Roosevelt, Saint-Germain et Jacobs et le parc des Ursulines);

– dans les parkings des centres commerciaux (les centres commerciaux Wilson et Foch à Jemappes, les portes de Maisières, le centre commercial d’Hyon-Ciply ainsi que celui du Brico Plan It à Ghlin);

– dans le périmètre de loisirs du Grand-Large (skate park compris).

Le port du masque reste obligatoire dans les lieux couverts ouverts au public