Une lettre contenant une poudre blanche envoyée à l’ancienne adresse de Conner Rousseau

Une enveloppe remplie de poudre blanche et adressée à Conner Rousseau a été trouvée, ce jeudi matin, dans la boîte aux lettres de l’ancien domicile du président du sp.a à Saint-Nicolas.

Le parquet de Flandre orientale a ouvert une enquête, qui déterminera s’il s’agit ou non d’une substance dangereuse.

Les habitants actuels, après avoir pris conscience du contenu, ont appelé les services de secours, qui sont intervenus en combinaison de protection pour enlever l’objet potentiellement dangereux. Selon eux, ce n’est pas la première fois qu’ils reçoivent des menaces adressées au politicien.

Personne n’a été blessé durant l’opération, selon le parquet, qui n’a pas donné plus de détails.

L’adresse de M. Rousseau, qui n’habite plus à Saint-Nicolas depuis plus d’un an, est toujours indiquée comme étant située dans cette commune sur internet.