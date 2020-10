LIGUE EUROPA | Soirée historique pour le football wallon? Suivez Standard-Fehervar et Charleroi-Lech Poznan en direct

Pour les Zèbres et les Rouches, la soirée doit mener à la phase finale de la Ligue Europa. Photo News

Football: le Sporting Charleroi et le Standard vont-ils se hisser dans la phase finale de la Ligue Europa? Suivez les deux rencontres, respectivement face à Lech Poznan et Fehervar, en direct ici.

Charleroi-Lech Poznan (19h)

Charleroi ceci, Charleroi cela. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs petites années, les louanges pleuvent sur un Sporting en constante évolution, presque ressuscité après des années sombres sous Abbas Bayat. Infrastructures, finances, recrutement, résultats, engouement: le matricule 22 grandit significativement depuis la reprise du club fin 2012. Mais il traîne un boulet que ses détracteurs se plaisent à pointer du doigt: Charleroi n’a ni palmarès ni faits d’armes majeurs qui pourraient justifier une invitation durable à la table des «grands» du football belge malgré 116 ans d’existence.

Bien sûr, ce soir, il n’y a pas de trophée à soulever. Il n’empêche, pour le Sporting, ce barrage européen disputé à domicile, en un match et face à un adversaire abordable, représente une occasion rare d’écrire une vraie belle page de son histoire. Et de marquer les esprits.

Standard-Fehervar (20h)

Le Standard va-t-il réaliser la passe de trois? En clair, signer un troisième succès à domicile en trois semaines de tours qualificatifs. Et, donc, enchaîner avec une troisième participation consécutive à la phase des poules de la Ligue Europa? La réponse tombera ce soir, sur le coup de 22 heures, ou un peu plus tard, s’il faut des prolongations, comme contre Vojvodina. Mais, à vrai dire, on n’imagine pas qu’elle soit négative.