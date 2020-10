La Wallonie débloque 2,2 millions d’euros supplémentaires pour l’aide alimentaire urgente

Les opérateurs de terrain recevront «très prochainement» un montant pouvant aller de 500 euros jusqu’à un peu plus de 127.000 euros. Photo News (Illustration)

Le gouvernement wallon a décidé, ce jeudi, de libérer 2,2 millions d’euros supplémentaires pour l’aide alimentaire urgente afin de faire face à la détresse croissante relayée par les acteurs de terrain.

Un budget d’1 million d’euros avait déjà été dégagé en mai dernier par l’exécutif wallon pour garantir l’accès à l’alimentation pour tous.

En pratique, cette nouvelle enveloppe bénéficiera à 156 épiceries sociales, restaurants sociaux et CPAS de Wallonie qui ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets lancé cet été par la ministre wallonne de l’Action sociale Christie Morreale.

Ces opérateurs de terrain, qui recevront «très prochainement» un montant pouvant aller de 500 euros jusqu’à un peu plus de 127.000 euros, pourront notamment récolter des denrées, acheter des produits de première nécessité, préparer des repas et colis alimentaires ou encore attribuer des bons ou chèques alimentaires aux personnes qui en ont besoin.

«La crise sanitaire a laissé des stigmates sociaux sur certaines personnes déjà fragilisées. Elle a aussi impacté de nouveaux publics comme celui des jeunes sans emploi ou des indépendants qui ont subi de solides pertes financières… Avec ce second train d’aide alimentaire, la Wallonie et ses partenaires sociaux veulent garantir un accès aux produits de première nécessité et aider chaque personne à rebondir», a commenté la ministre Chrstie Morreale.