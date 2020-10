Deux smartphones d’enfer pour éviter d’attendre l’iPhone 12

Pendant qu’Apple tarde à sortir l’iPhone 12, des constructeurs se jettent dans la bataille avec des téléphones ambitieux.

Deux nouveaux téléphones officialisés ces dernières heures font de l’ombre au trio Apple, Samsung et Huawei. Si ces trois fabricants dominent le marché mondial du smartphone, le podium est en passe de vaciller. En ligne de mire: la chute de Huawei, privé de Google et Android, et la montée en puissance des constructeurs chinois Oppo et Xiaomi.

Alors qu’Apple tarde à présenter l’iPhone 12, Oppo sort du bois en confirmant l’arrivée en Belgique de l’ambitieux Reno4 Pro. Google vient également de faire sensation en dévoilant les contours du Pixel 5. Ces deux appareils sont taillés pour donner du fil à retordre aux habituels cadors. Présentation.

La charge en 36 minutes

Oppo Reno4 Pro

Prix: 799€. Système d’exploitation: Android 10. Écran: 6,5 pouces. Résolution: 1080x2400 pixels. Mémoire vive: 12 gigabytes. Stockage: 256 gigabytes. Poids: 172 grammes. 5G: oui.

Présent en Belgique depuis mars 2020, Oppo s’associe aux opérateurs pour faire connaître ses produits. Proximus, Orange et Base proposent les smartphones du fabricant chinois. C’est la marque qui monte, idéalement placée pour profiter de la chute de Huawei.

Disponible chez nous à partir du 8 octobre, le Reno4 Pro (799€) bénéficie d’une technologie de charge hyper rapide. 36 minutes suffisent pour recharger sa généreuse batterie d’une capacité de 4000 mAh. C’est unique.

À l’aise en vidéo, même en cas de faible luminosité, l’Oppo Reno4 Pro est relativement léger (172 grammes) malgré la taille généreuse de son écran. Oppo

La vidéo est l’autre spécialité de ce terminal. La stabilisation des images et la vidéo nocturne sont au centre de toutes les préoccupations. L’écran OLED d’une diagonale de 6,5 pouces convoque les bords arrondis, abandonnés par la majorité des concurrents.

Revers de la médaille, le prix est un brin élevé par rapport aux propositions de la concurrence. À condition d’accepter une poignée de concessions, le Reno 4 tout court arrive à la même date contre 599€.

Tout pour la photo

Google Pixel 5

Prix: 629€. Système d’exploitation: Android 11. Écran: 6 pouces. Résolution: 1080x2340 pixels. Mémoire vive: 8 gigabytes. Stockage: 256 gigabytes. Poids: non communiqué. 5G: oui.

Des Nexus aux Pixel, Google s’est associé à différents fabricants de renom au moment de proposer ses propres smartphones. Si le colosse de la recherche n’a jamais rencontré plus qu’un succès d’estime, la firme continue de sortir régulièrement de nouveaux modèles.

Disponible à partir du 15 octobre, le Google Pixel 5 (629€) héritera en primeur d’Android 11, la nouvelle version du système d’exploitation mobile. Résistant à l’eau, l’appareil concentrera tous ses efforts sur la photographie.

Comme Google Belgique ne distribuera par le Pixel 5, il faudra se tourner vers nos voisins européens pour se le procurer. Internet

Au lieu de tabler sur la multiplication des capteurs et des millions de pixels, Google préfère miser sur la puissance de ces algorithmes de traitement des images. Cette recette lui a déjà permis d’engranger de beau succès dans le domaine de l’excellence photographique.

OnePlus en embuscade Marque très appréciée des technophiles, OnePlus présentera le 14 octobre son prochain smartphone haut de gamme. Le OnePlus 8T accueillera Android 11 et sa surcouche maison OxygenOS 11. Les rumeurs évoquent une généreuse batterie d’une capacité de 4500 mAh, un écran 120 Hz (hertz), le processeur Snapdragon 865 ou encore 12 gigabytes de RAM (mémoire vive). La puissance brute devrait être au rendez-vous.

Voilà à quoi devrait ressembler le nouveau OnePlus 8T selon les rumeurs relayées en ligne. Internet

À lire aussi

+ Tuto : bien scanner une vieille photo avec son smartphone

+ Tuto : libérer des gigas de stockage sur votre smartphone Android

+ Les 10 meilleures astuces WhatsApp