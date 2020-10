Le match Genoa-Torino reporté en raison du Covid-19

Le match de Serie A entre le Genoa et le Torino prévu samedi après-midi a été reporté après l’annonce cette semaine de quinze cas positifs dans le club génois, dont onze joueurs, a annoncé ce jeudi la Ligue italienne de football.

Il s’agit du premier match reporté en Serie A depuis la reprise du championnat le 19 septembre.

Le Genoa avait demandé le report de cette rencontre comptant pour la 3e journée, faute d’avoir pu s’entraîner normalement dans la semaine.

La Ligue italienne de football s’est réunie spécialement jeudi pour examiner ce cas, dans la mesure où il n’existait pas de règle fixant le nombre de cas positifs à partir duquel un match peut être renvoyé.

Pour la suite de la saison, Fédération et Ligue devraient s’appuyer sur les règles instaurées par l’UEFA prévoyant qu’un match peut avoir lieu à partir du moment où une équipe dispose de 13 joueurs sains, y compris un gardien de but.

Le club génois a rendu publique mercredi soir une liste de onze joueurs et quatre membres de son staff technique positifs au coronavirus, soit un de plus que les quatorze cas annoncés lundi soir. Deux de ces joueurs – le gardien Mattia Perin et le milieu danois Lasse Schöne – n’avaient pas participé au déplacement à Naples (défaite 6-0) dimanche, car testés positifs avant cette rencontre.

Ces cas groupés ont également soulevé l’inquiétude à Naples. Plusieurs séries de tests doivent être organisées jusqu’à samedi, veille du choc contre la Juventus, à Turin. La première série de tests n’a révélé aucun test positif au Napoli, a annoncé le club.