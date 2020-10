Les avocats satisfaits du refinancement annoncé de la Justice

Il est prévu d’ajouter un demi-milliard d’euros au budget structurel de la Justice, outre les 242 millions d’euros pour la Régie des bâtiments.

Les avocats sont satisfaits du refinancement de la Justice programmé par le nouveau gouvernement. Ce budget devrait permettre d’engager de nouveaux juges et collaborateurs au sein du SPF Justice, et de disposer de lieux de justice plus adaptés aux besoins actuels et de prisons plus conformes aux exigences internationales, indique jeudi dans un communiqué l’Ordre des barreaux francophone et germanophone.

Il est prévu d’ajouter un demi-milliard d’euros au budget structurel de la Justice, outre les 242 millions d’euros pour la Régie des bâtiments. «Même si ces montants ne permettront sans doute pas de réaliser tout ce qui permettrait à la justice de vivre enfin un basculement dans le 21e siècle, Avocats.be souligne l’effort consenti en ces moments difficiles.»

L’organisation est également satisfaite de l’importance accordée à l’accélération de l’informatisation de la Justice. «Nous sommes disposés à nous lancer dans la réalisation de la plateforme de gestion des dossiers de règlement collectif de dettes, ce qui constituerait une économie considérable pour le budget de l’État», explique Xavier Van Gils, président d’Avocats.be.

En matière d’asile et de migration, le rapport des formateurs laisse apparaître «des avancées attendues depuis longtemps avec la volonté d’aboutir à un nouveau code, après un vaste débat». L’interdiction d’enfermement des mineurs en séjour illégal et un audit de l’Office des Étrangers sont des avancées réclamées par les avocats.