Le masque reste obligatoire dans certaines rues et zones de Forest

Malgré la levée du port du masque à Bruxelles ce 1er octobre, il restera obligatoire dans plusieurs zones de Forest.

Comme d’autres communes de Bruxelles, Forest a décidé de maintenir l’obligation du port du masque dans certaines de ses zones les plus fréquentées. Pour rappel, cette obligation est en principe levée depuis ce 1er octobre à Bruxelles mais plusieurs communes (Bruxelles-Ville, Etterbeek, Evere, Schaerbeek et Saint-Josse) ont maintenu des exceptions à cet assouplissement.

À Forest, les rues et lieux concernés sont les suivants: chaussée de Bruxelles (entre la rue du curé et la rue Jean-Baptiste Van Pé), chaussée de Neerstale (entre rue André Baillon et rue Jean Baptiste Van Pé), rue Jean Baptiste Van Pé (entre l’avenue Kersbeek et la chaussée de Bruxelles) pour le quartier Saint-Denis, mais aussi place de l’Altitude 100 et avenue Wielemans Ceuppens.

Les abords immédiats des écoles voient aussi l’obligation du masque prolongée «pour toute personne âgée de 12 ans et plus», comme les enceintes des marchés communaux soit parvis: Saint-Denis (chaussée de Bruxelles) le mardi de 12h à 19h, place Saint Denis le samedi et le dimanche de 7h à 14h, place Saint Antoine le jeudi de 7h à 14h et square de la délivrance le jeudi de 14h à 20h.