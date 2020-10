Jeu de chaises musicales dans les parlements, Denis Ducarme de retour à la Chambre

La formation d’un nouveau gouvernement entraîne traditionnellement un jeu de chaises musicales à la Chambre et dans les parlements des entités fédérées. Certains suppléants de ministres sortants perdent leur siège, là où d’autres vont siéger en remplacement de ministres fraîchement nommés.

Au PS, Pierre-Yves Dermagne est devenu ministre fédéral et est remplacé au gouvernement wallon par Christophe Collignon. Le suppléant de ce dernier au parlement wallon pour l’arrondissement de Huy-Waremme est le bourgmestre de Marchin Eric Lomba. Ludivine Dedonder, devenue ministre de la Défense, sera également remplacée à la Chambre. L’échevine louviéroise Leslie Leoni devient dès lors députée fédérale.

Au MR, les ministres sortants Daniel Baquelaine, Philippe Goffin et Marie Christine Marghem reprennent leur siège de député au détriment de Mathieu Bihet, Magali Dock et Isabelle Galant. Benoît Friart cède en outre son siège à Denis Ducarme, a annoncé le président Patrick Dewael. Interrogé sur son retour possible à la présidence du groupe MR de la Chambre, M. Ducarme n’a pas souhaité faire de commentaire.

Au CD&V, le nouveau vice-Premier ministre et ministre des Finances Vincent Van Peteghem sera remplacé au Parlement flamand par le Gantois Stijn De Roo. Le nouveau secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration était le suppléant de Koen Geens à la Chambre. L’ancien ministre de la Justice récupère son siège. Enfin, Nathalie Muylle n’étant plus ministre, Bercy Slegers ne siègera plus sur les bancs de la Chambre.

Du côté de l’Open Vld, Jasper Pillen, chef de cabinet du ministre de la Mobilité sortant Françis Bellot, reprendra le siège de Vincent Van Quickenborne, de retour au gouvernement fédéral. Maggie De Block n’étant plus ministre, Bram Delvaux doit céder son siège.

Au sp.a, la cheffe de groupe Meyrame Kitir vient d’être nommée ministre. L’élu qui la remplacera à ce poste n’est pas encore connu. Quant à son suppléant, il se nomme Bert Moyaers.

Chez Groen, la nouvelle vice-Première ministre Petra De Sutter cèdera son siège au Parlement européen à la Gantoise Sara Matthieu. Tinne Vander Straeten, tout comme la nouvelle ministre Ecolo Zakia Khattabi, ont été élues sur la liste bruxelloise commune Ecolo-Groen. Leurs suppléants sont Guillaume Defossé et Claire Hugon, permettant ainsi à Ecolo de reprendre un siège à Groen.

En outre, Cécile Cornet a prêté serment en remplacement de Georges Gilkinet et Nicolas Parent en tant que suppléant de Sarah Schlitz.