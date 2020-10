Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie en Belgique et dans le monde? Voici les informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 1er octobre.

LÉGENDE BELGIQUE MONDE SPORT CULTURE BUZZ

Bilan du jour en Belgique: près de 70 admissions quotidiennes à l’hôpital en moyenne

Le nombre d’admissions à l’hôpital s’élève à 69 par jour en moyenne pour la période du 24 au 30 septembre.

À LIRE ICI

Port du masque: obligation quelque peu assouplie à Bruxelles dès ce jeudi

À partir de jeudi, les règles relatives au port du masque sont quelque peu assouplies à Bruxelles, conformément aux décisions prises samedi dernier par la cellule de crise bruxelloise associant notamment les bourgmestres, la Haute fonctionnaire Viviane Scholliers, et les représentants de la Commission communautaire commune.

À LIRE ICI

Malgré la crise, plus d’1 PME sur 5 prévoit d’embaucher ces 3 prochains mois

Si une amélioration se profile concernant les recrutements, les intentions de licenciements dans les PME n’ont pas évolué dans un sens positif.

À LIRE ICI

Tendance en Belgique: stabilisation des infections et des admissions à l’hôpital, augmentation des décès

Alors que le nombre moyen d’infections – 1.561,3 par jour entre le 21 et le 27 septembre (+8% par rapport à la période de sept jours précédente) – et le nombre d’admissions à l’hôpital – 69 par jour en moyenne pour la période du 24 au 30 septembre -, se stabilisent, le nombre de décès augmentent, annonce jeudi l’Institut de santé publique Sciensano. Le virus Sars-CoV-2 a causé la mort d’au moins 10.016 personnes en Belgique depuis le début de la pandémie, soit une moyenne journalière de 5,6 décès entre le 21 et le 27 septembre (+50%).

À LIRE ICI

Le centre de dépistage migre du parking du stade Tivoli au Louv’Expo

Dès ce lundi 5 octobre, c’est au Louv’Expo qu’il faudra se rendre pour subir un test de dépistage Covid-19.

À LIRE ICI

Le masque reste obligatoire dans certaines rues et zones de Forest

Malgré la levée du port du masque à Bruxelles ce 1er octobre, il restera obligatoire dans plusieurs zones de Forest.

À LIRE ICI

Pays-Bas: environ 10.000 morts lors de la première vague

Ce nombre de décès porte sur à la période de mars à juin 2020. Le mois d’avril en particulier a connu un pic de plus de 6.000 décès dus à la maladie.

À LIRE ICI

Rolls-Royce en difficulté: le motoriste lance un plan de recapitalisation à 5 milliards de livres

Le motoriste Rolls-Royce, en grande difficulté à cause de la crise du secteur aérien générée par la pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi un plan de recapitalisation à 5 milliards de livres.

À LIRE ICI

H&M ferme 250 magasins dans le monde à la suite de la crise

La chaîne de mode suédoise fait face à une accumulation record de stocks.

À LIRE ICI

Bouclage partiel de Madrid: le décret contesté publié

Concrètement, le décret du gouvernement permet d’étendre à l’ensemble de la capitale, peuplée de 3,2 millions d’habitants, et à neuf autres communes de la région les restrictions à la liberté de mouvement en vigueur depuis une semaine dans certains quartiers de la capitale et de sa périphérie.

À LIRE ICI

L’Italie veut prolonger au 31 janvier l’état d’urgence

L’état d’urgence avait été instauré une première fois en février. Et après son expiration, le 31 juillet, il a été une première fois prolongé jusqu’au 15 octobre.

À LIRE ICI

Le voyagiste TUI va réduire la voilure pour mieux rebondir

Le géant allemand du tourisme TUI, durement touché par la crise liée au coronavirus, va réduire son offre de séjours l’an prochain tout en visant le retour à la rentabilité.

À LIRE ICI