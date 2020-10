Essenscia espère une politique industrielle ambitieuse pour une relance économique durable

Le nouveau gouvernement fédéral doit mener une politique attentive à la compétitivité internationale de l’industrie, qui garantisse l’approvisionnement énergétique à des prix compétitifs et qui rende la Belgique attrayante pour encourager les innovations ainsi que les créations d’emplois, souligne jeudi Essenscia, la fédération du secteur de la chimie et des sciences du vivant. Elle dit se tenir à la disposition de l’équipe du Premier ministre Alexander De Croo.

Instaurer une politique de relance économique, qui s’appuie sur l’industrie comme force motrice, est le meilleur moyen de relever les défis en matière de climat et d’économie circulaire, considère Essenscia. «Notre pays est confronté à des défis majeurs pour maintenir à l’échelle mondiale la compétitivité de notre économie tournée vers l’exportation et pour soutenir les entreprises dans leurs innovations afin d’assurer la transition vers une société respectueuse du climat et une économie circulaire», ajoute-t-elle. «Un juste équilibre entre la compétitivité et la durabilité est crucial à cet égard.»

Selon la fédération sectorielle, les trois priorités pour ce nouveau gouvernement sont de dégager une «solution crédible» pour la question énergétique, une politique industrielle ambitieuse qui garantit la compétitivité des entreprises et une coopération optimale avec les autorités européennes et régionales.

Essenscia souligne entre autres que «le manque persistant de clarté» sur la sortie du nucléaire est de plus en plus préoccupant. Elle espère une décision claire l’année prochaine.

La fédération salue par ailleurs la volonté du gouvernement de renforcer la position de la Belgique en tant que plateforme logistique, en investissant notamment pour doubler le transport par rail. «Les plans visant à stimuler la rénovation des bâtiments et des logements afin d’accroître leur efficacité énergétique sont également une excellente nouvelle», ajoute-t-elle.