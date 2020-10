Tendance en Belgique: stabilisation des infections et des admissions à l’hôpital, augmentation des décès

Alors que le nombre moyen d’infections – 1.561,3 par jour entre le 21 et le 27 septembre (+8% par rapport à la période de sept jours précédente) – et le nombre d’admissions à l’hôpital – 69 par jour en moyenne pour la période du 24 au 30 septembre -, se stabilisent, le nombre de décès augmentent, annonce jeudi l’Institut de santé publique Sciensano. Le virus Sars-CoV-2 a causé la mort d’au moins 10.016 personnes en Belgique depuis le début de la pandémie, soit une moyenne journalière de 5,6 décès entre le 21 et le 27 septembre (+50%).

Le nombre de contaminations pour 100.000 habitants calculé sur la période allant du 14 au 27 septembre s’établit à 183,2 (+115%) pour l’ensemble du territoire.

Le taux de reproduction s’élève à 1,134 actuellement en Belgique, signe que l’épidémie se poursuit, selon Sciensano qui précise que c’est le cas lorsque le chiffre est supérieur à 1.

Au total, 20.310 personnes ont été hospitalisées depuis le début de la crise et 738 le sont encore actuellement, dont 157 en soins intensifs. Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d’hôpital occupés a augmenté de 188, dont 62 lits occupés supplémentaires en soins intensifs. Au cours de la même période, 483 patients avec Covid-19 confirmé en laboratoire ont été hospitalisés et 374 personnes ont quitté l’hôpital.

Du 21 septembre au 27 septembre, 10.929 nouveaux cas ont été diagnostiqués (118.452 Belges au total depuis le début de la crise). Parmi ces nouveaux cas, 4.710 (43%) étaient rapportés en Flandre, 3.778 (35%) en Wallonie, et 2.410 (22%) à Bruxelles. Les données sont non disponibles ou relatives à des résidences à l’étranger pour 31 cas (0%).

Durant la période entre le 21 septembre et le 27 septembre, 256.181 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 36.597 tests.