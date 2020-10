Construction: un secteur d’avenir qui cherche de la main-d’œuvre

Le constat en Belgique est clair: la moyenne d’âge sur les chantiers est trop élevée.

Crise sanitaire oblige, la sixième édition du speed dating construction en Wallonie se déroule de manière virtuelle, et non dans une Haute école. La formule séduit tout de même, puisque plus de 100 étudiants se sont inscrits pour rencontrer, par écrans interposés grâce au soutien logistique du Forem, leurs futurs maîtres de stage et employeurs potentiels, a indiqué jeudi sur un chantier de la banlieue namuroise le représentant des Hautes écoles participantes, Olivier Debauche.

Le constat est clair: la moyenne d’âge sur les chantiers est trop élevée (47-48 ans), alors que le secteur est sans conteste l’un de ceux «où il y aura du boulot» à l’avenir, ont avancé l’Union wallonne des Entreprises (UWE) et la Confédération construction Wallonie (CCW), organisatrices de l’événement avec quatre Hautes écoles.

«Dans les 12 à 15 mois, les embauches pourraient doubler», avance même Francis Carnoy, directeur général de la CCW. On assistera à «une fusée de recrutements», d’où «l’importance de ces relations de confiance» entre les écoles de formation et les entreprises, permises notamment par ce speed dating, a-t-il souligné.

Le secteur est porteur

Le secteur de la construction a effectivement de beaux jours devant lui. Avant même que soit connu avec précisions le plan de relance du gouvernement fédéral, les plans hôpitaux en Wallonie et infrastructures promettent un travail soutenu aux professionnels du secteur, rappelle le vice-président wallon Willy Borsus. L’extension à tout le territoire du taux de TVA réduit à 6% pour la démolition et à la reconstruction de bâtiments est une autre bonne nouvelle pour les carnets de commandes des entreprises du secteur.

Les perspectives sont bonnes, l’image du secteur l’est moins, regrettent cependant des entrepreneurs. «Les métiers de la construction sont beaucoup moins pénibles qu’avant», relève l’un d’eux. La construction n’a pas échappé à l’émergence des technologies et recherche des profils variés et hautement qualifiés également. C’est un secteur où «les jeunes filles» ont leur place, a rappelé aux candidats la ministre wallonne de l’Enseignement Valérie Glatigny dans une vidéo.

Redonner l’attractivité qu’il mérite au secteur passera par un relèvement du salaire poche des travailleurs de la construction, estime la CCW. Si elle souligne les efforts entrepris sur les charges sociales, elle rappelle qu’il «faut augmenter la différence entre le salaire des ouvriers et le chômage».