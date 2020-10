West Ham offre 15 millions pour Vanaken, pas assez pour Bruges

Le milieu du Club, Hans Vanaken, est la priorité absolue de West Ham selon HLN. Le club de Londres a fait une offre de 15 millions d’euros au FC Bruges. Mais ce montant est insuffisant pour les dirigeants brugeois.

La fin du mercato approche et les spéculations qui vont avec s’intensifient. Hans Vanaken pourrait bien animer les ultimes heures de cette période de transfert estivale. Selon HLN, le milieu de 28 ans est la priorité du club de West Ham. Mais il sera difficile, voire impossible pour les Brugeois de se séparer de leur double Soulier d’or.

Pas contre 15 millions d’euros en tout cas. Les Hammers s’activent et ont fait une offre un peu supérieure à ces 15 millions et Bruges refuse de vendre son milieu de terrain à ce prix. Le fait que David Moyes apprécie particulièrement les joueurs belges pourrait pousser West Ham à augmenter cette proposition.

Mais difficile de voir Vanaken filer à l’anglaise pour un club qui risque de jouer, cette saison encore, le maintien, alors que Bruges va disputer la Ligue des Champions. De plus, la fidélité du Diables rouge à son club de cœur est loin de s’estomper.

Si Vanaken a déjà 28 ans, il est aussi la garantie d’un nombre conséquent de buts et de passes décisives en Pro League (déjà 4 buts et 2 assists cette saison) et fait partie des meubles chez les Blauw en Zwart. Reste à voir à quel point Bruges va résister et quel montant fera pencher la balance.