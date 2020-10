Le nouveau gouvernement a prêté serment devant le roi

Issu de l'accord de gouvernement conclu mercredi à l'aube, le nouveau gouvernement fédéral, De Croo I, prête serment devant le roi ce jeudi à 10 heures.

Le nouveau Premier ministre Alexander De Croo présente son gouvernement ce jeudi matin, dont les ministres et secrétaires d'État doivent prêter serment sur le coup de 10 heures.

Suivez en direct la prestation de serment du nouveau gouvernement https://t.co/ZTaEgKYB2X — LN24 (@LesNews24) October 1, 2020

Voici la liste des ministres du gouvernement d'Alexander De Croo et les compétences annoncées par leurs partis:

PS

- Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre, ministre de l'Economie et du Travail

- Karine Lalieux, ministre des Pensions, de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et des personnes handicapées, en charge de Beliris

- Ludivine Dedonder, ministre de la Défense Thomas Dermine, secrétaire d'État à la Relance et à la politique scientifique en charge du plan national d'investissement stratégique

CD&V

- Vincent Van Petegem, vice-premier ministre et ministre des Finances

- Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur

- Sammy Mahdi, secrétaire d'État à l'Asile et la migration

MR

- Sophie Wilmès, vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du commerce extérieur et des institutions biculturelles

- David Clarinval, ministre des PME, des classes moyennes, des indépendants, de l'Agriculture et des affaires institutionnelles

- Mathieu Michel, secrétaire d'État à l'Agenda digital, au numérique, à la simplification administrative, à la protection de la vie privée et à la régie des bâtiments

Open VLD

- Alexander De Croo, Premier ministre

- Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice et de la Mer du Nord

- Eva De Bleeker, secrétaire d'État au Budget et des Consommateurs

Ecolo

- Georges Gilkinet, vice-premier ministre, ministre de la Mobilité

- Zakia Khattabi, ministre de l'Environnement et du Climat

- Sarah Schlitz, secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et du genre et de la diversité

sp.a

- Frank Vandenbroucke, vice-premier ministre, ministre de la Santé publique et des Affaires sociales

- Meryame Kitir, ministre de la Coopération au développement et à la politique de la ville

Groen

- Petra De Sutter, vice-première ministre, ministre de l'Administration et des Entreprises publiques

- Tinne Van der Straeten, ministre de l'Energie