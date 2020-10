Liverpool, Barcelone, Inter: le pire tirage pour Bruges, et le meilleur?

C’est le retour de la Ligue des champions, cet après-midi, ou du moins son tirage au sort de la phase des groupes (à 17h), qui débutera le 20 octobre, avec un calendrier très chargé. Voici à quoi Bruges peut s’attendre.

Le FC Bruges sera le seul club belge, cette fois, dans la cour des grands, et même si la compétition doit se dérouler à huis clos, les Blauw en Zwart aimeraient tirer du lourd, comme la saison passée, quand ils avaient hérité du Real Madrid, du PSG et de Galatasaray.

Dans le chapeau 4, Bruges peut s’attendre à croiser l’un ou l’autre client, en gardant l’ambition de sauver sa place pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa.

Le tirage le plus compliqué pourrait être Liverpool (vainqueur il y a deux saisons), Barcelone et l’Inter de Lukaku. Mais un Bayern Munich, Atlético et Atalanta n’aurait rien d’une sinécure non plus.

Le tirage le plus «abordable» pourrait être Zénit, Ajax et RB Salzbourg ou encore Porto Shakthar Donetsk et Olympiakos.

Le tout est de trouver le juste équilibre entre rencontrer des grosses cylindrées en vue de disputer des matches de prestige et des équipes moins ronflantes histoire de récolter un minimum de points. On a bien vu la saison dernière que des cadors comme le Real Madrid ne faisaient pas peur aux hommes de Clément.

Les chapeaux

Pot 1

Bayern Munich, Séville, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris, Zenit, Porto.

Pot 2

Barcelone, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Dortmund, Chelsea, Ajax.

Pot 3

Dynamo Kiev, RB Salzbourg, RB Leipzig, Inter Milan, Olympiakos, Lazio, Krasnoda, Atalanta.

Pot 4

Lokomotiv Moscou, Marseille, Club de Bruges, Borussia Mönchengladbach, Iİstanbul Başakşehir, Midtjylland, Rennes, Ferencváros.

Le vainqueur final se trouve parmi ces 32 équipes. UEFA

Calendrier

Phase de groupes

20/10/2020 – 21/10/2020 1re journée

27/10/2020 – 28/10/2020 2e journée

03/11/2020 – 04/11/2020 3e journée

24/11/2020 – 25/11/2020 4e journée

01/12/2020 – 02/12/2020 5e journée

08/12/2020 – 09/12/2020 6e journée

Phase à élimination directe

16/02/2021 – 17/03/2021 8es de finale

06/04/2021 – 14/04/2021 Quarts de finale

27/04/2021 – 05/05/2021 Demi-finales

29/05/2021 Finale