Un ciel gris et lourd de nuages ce jeudi

On devrait conserver ce type de temps jusqu’à la fin de la semaine et ce week-end. Les températures oscilleront aux alentours de 15-16 degrés.

Le ciel sera à nouveau très nuageux ce jeudi, avec des périodes de pluie qui pourront être abondantes localement, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En cours d’après-midi, la nébulosité deviendra variable depuis le sud-ouest avec des éclaircies mais aussi parfois des averses et même un coup de tonnerre. Le thermomètre affichera entre 12 et 16 degrés. Le vent sera d’abord modéré, il soufflera de secteur sud avant de se diriger vers le sud-ouest et l’ouest. Des rafales pouvant atteindre jusqu’à 55 km/h seront possibles par endroits.

Ce jeudi soir et pendant la nuit, il fera sec avec des éclaircies souvent larges. Quelques bancs de brouillard ou champs de nuages bas pourront se former en Ardenne. Les minima descendront entre 5 degrés dans certaines vallées ardennaises et 9 degrés au littoral, sous un vent d’abord faible puis modéré de sud à sud-est.

Le temps sera encore maussade vendredi et ce week-end, avec du vent et de la pluie. Les températures oscilleront autour de 15 degrés.