Coronavirus: deux tiers des chauffeurs du garage communal d’Etterbeek en quarantaine

Quelque 10 personnes sur la quinzaine de chauffeurs du garage communal d’Etterbeek ont été placées en quarantaine mardi soir par mesure de précaution à la suite de la détection de 2 cas positifs, un à bas risque et un à haut risque, a indiqué mercredi le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf.

Le garage communal est un immense hangar qui abrite les véhicules de la commune, non loin de la place du Roi Vainqueur.

Un premier chauffeur avait été déclaré positif il y a quelques jours, mais aucun contact rapproché n’avait été signalé. Il a directement été placé en quarantaine.

Mardi soir, un autre membre du personnel, un chauffeur de bus, a lui aussi été testé positif. Ce dernier a lui eu de nombreux contacts rapprochés avec ses collègues. Tous ceux qui ont été en contact avec lui ont été placés en quarantaine par mesure de prudence. «Pour le 2e cas, on l’a appris tout de suite et on a agi directement en téléphonant dès hier soir aux chauffeurs concernés pour leur dire de respecter une quarantaine et de se faire tester au plus vite», souligne le bourgmestre. Une des personnes visées a déjà obtenu un résultat, qui est négatif.

Les 4 chauffeurs restants ont été affectés aux tâches essentielles.

Par ailleurs, des membres du personnel communal ont fait valoir un élan de mécontentement en interne quant au retour au travail en présentiel dans des bureaux parfois particulièrement petits et mal aérés.

«Pour les ouvriers qui ne peuvent pas faire de télétravail, on a mis en place des systèmes de roulement», explique Vincent De Wolf. «Pour les administratifs, on a eu des demandes de personnes qui voulaient revenir travailler pour garder des contacts sociaux. On a bien vérifié la taille des bureaux. Pour les quelques-uns trop exigus, le personnel est depuis longtemps en télétravail. Pour les autres, on a décidé, en accord avec les syndicats, de réduire le télétravail à un jour par semaine. […] Il est vrai qu’il y a certains bureaux qui sont vétustes et c’est bien pour cela qu’on a décidé de construire une nouvelle maison communale.»

Le retour au travail en présentiel a notamment été motivé dans un courrier communal par la nécessité de préparer le déménagement prévu dans quelques mois.