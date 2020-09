Le Brésilien Paqueta signe pour cinq ans à Lyon

Lyon a annoncé mercredi le recrutement du Brésilien Lucas Paqueta en provenance de l’AC Milan. Le milieu de terrain s’est engagé pour cinq ans.

Lyon a déboursé 20 millions d’euros. A cette somme pourra s’ajouter 15% d’intéressement sur une éventuelle plus-value future sur l’international de 23 ans (11 seléctions, 2 buts).

Paqueta, arrivé à Milan pour 35 millions d’euros en janvier 2019, a connu trois entraîneurs différents (Gennaro Gattuso, Marco Giampaolo puis Pioli) sans jamais réussir à imprimer sa marque au milieu. Il n’a ainsi marqué qu’un seul but en 37 matches disputés en Serie A.

A Lyon, il rejoint dans l’entre-jeu lyonnais ses compatriotes Bruno Guimaraes, recruté l’hiver dernier, Jean Lucas et Thiago Mendes, tous deux achetés à l’été 2019, et le défenseur central Marcelo, ainsi que le directeur sportif Juninho.

«La présence de mes compatriotes peut faciliter mon intégration. Le club est très connu au Brésil pour son histoire avec les Brésiliens», a souligné Paqueta au cours de la conférence de presse de présentation.

«Il a un profil de gaucher que ne possède pas l’OL dans son effectif. Il est très technique et polyvalent. Il peut jouer à plusieurs postes et dans plusieurs systèmes. C’est un bon dribbleur. Il a un bon jeu de tête et sait utiliser son physique», a détaillé Juninho, qui a également assuré «que la négociation avait été difficile».