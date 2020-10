Mercato d’Anderlecht: derniers jours sous tension

La préparation du Topper à Bruges, dimanche, est rythmée par les bulletins médicaux d’Adrien Trebel, que Lieven Maesschalck essaie de retaper, et des joueurs testés positifs au coronavirus. Hier, le club bruxellois a fait savoir que Yari Verschaeren et Hannes Delcroix sont toujours positifs, et sont donc maintenus en quarantaine - ils ne seront pas disponibles pour le match à Bruges -, tandis que Vlap, Zulj et Wellenreuther ont pu reprendre les entraînements collectifs.