Roland-Garros: Elise Mertens se hisse au 3e tour après sa victoire sur Kanepi

Elise Mertens s’est qualifiée pour le troisième tour de Roland-Garros. La N.1 belge, 24 ans, 20e joueuse mondiale, a battu mercredi l’Estonienne Kaia Kanepi, 35 ans, 106e à la WTA, 6-4, 7-5. La rencontre a duré 1 heure et 42 minutes.

Mertens et Kanepi s’étaient affrontées une fois, l’an dernier sur la terre battue verte - et bien plus rapide - de Charleston, avec une victoire de l’Estonienne.

Mertens, tête de série N.16, commençait bien la rencontre. Après avoir loupé trois balles de break sur la première mise en jeu de son adversaire, elle réussissait à se porter à 3-1. Malgré un contrebreak à 5-4, elle s’offrait la première manche 6-4 sur le service de Kanepi.

Dans le deuxième set, Mertens réagissait parfaitement à deux breaks de Kanepi: elle contrebreakait à chaque fois dans la foulée (2-2, 4-4). Elle parvenait ainsi à s’offrir une balle de match sur le service de son adversaire, qu’elle concrétisait directement (7-5).

Mertens atteint le troisième tour des Internationaux de France pour la quatrième fois en autant de participations. En 2017 et 2019, elle s’était arrêtée justement au troisième tour. Pour égaler son meilleur résultat, un 8e de finale en 2018, Mertens devra à présent battre la Française Caroline Garcia (WTA 45) ou la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 96).

Alison Van Uytvanck (WTA 65) affrontera la Roumaine Irina Bara (WTA 142), issue des qualifications, au deuxième tour. Kirsten Flipkens (WTA 80) et Greet Minnen (WTA 101) ont été éliminées au premier tour.