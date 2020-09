Accord de gouvernement Vivaldi: 2.500 militants du CD&V appelés à se prononcer

Quelque 600 membres du CD&V se sont réunis mercredi soir à Anvers pour décider de valider (ou non) la participation de leur parti à un gouvernement «Vivaldi», sur base de l’accord de gouvernement dégagé en matinée. Mille neuf cents autres militants suivent à distance le congrès de participation.

Les chrétiens démocrates flamands auraient, dans l’exécutif d’Alexander De Croo, deux ministres et un secrétaire d’Etat à fournir, pour les portefeuilles des Finances et de l’Asile et Migration.

Devant les portes du lieu de réunion, le Vlaams Belang avait organisé une action de protestation, de quoi montrer aux militants CD&V que le parti d’extrême droite, deuxième parti flamand aux élections derrière la N-VA, qu’il estime scandaleux de valider l’installation d’un exécutif qui serait minoritaire côté flamand.

Plusieurs figures du CD&V se sont déjà elles aussi montrées critiques. C’est le cas du député Hendrik Bogaert, qui a indiqué qu’il ne donnera pas son feu vert à l’accord de gouvernement proposé. Il ne reproche rien aux négociateurs de son parti, mais ne veut pas bénir un tel «mariage forcé».

Le président Joachim Coens va quant à lui défendre l’accord, annoncé au bout du suspense, plus de 16 mois après les élections.

Selon lui, le rassemblement de mercredi soir est «le plus gros congrès de participation», avec 2.500 militants inscrits au total pour le CD&V. Critiquer l’accord n’est pas un problème, explique-t-il. «Mais une fois qu’il sera validé, il faudra que tout le monde l’accepte».