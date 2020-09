Accord de coopération sur le suivi de contacts approuvé par le parlement wallon

Alors que l’application Coronalert vient d’être lancée en Belgique, le Parlement de Wallonie a approuvé, en séance plénière, le projet de décret portant assentiment de l’accord de coopération conclu entre le Fédéral et les entités fédérées sur le tracing, tant manuel que numérique.

Le mécanisme mis en place pour l’application numérique prévoit notamment un système de cryptage complexe afin d’éviter le risque de ré-identification des utilisateurs, a notamment rappelé la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, alors que l’opposition régionale s’inquiétait de la préservation des droits du citoyen.

L’application «s’avèrera particulièrement utile lors de contacts proches avec des inconnus, ou lorsque la situation ne permet pas de mémoriser un trop grand nombre de contacts», comme lors d’une manifestation, a-t-elle ajouté.

Concrètement, les contacts à haut risque seront rapidement prévenus et encouragés à faire un test et à entrer dans le suivi de contacts.

«Les systèmes informatiques digital et manuel se complètent, telle une boîte à outils destinée à protéger le citoyen dans un maximum de situations, le but étant clairement de casser la chaîne de propagation aussi rapidement que possible. Nous espérons donc un maximum de téléchargements et un minimum de malades», a conclu Christie Morreale.