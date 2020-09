Accord de gouvernement fédéral: les portefeuilles ont été répartis entre partis, Conner Rousseau évoque «une bombe» dans le casting

Les 7 partis de la coalition Vivaldi se sont réparti les compétences et portefeuilles du futur exécutif. Pour les noms, il faudra encore un peu patienter.

Les différents partis qui seront associés dans le prochain gouvernement fédéral (familles socialiste, libérale, écologiste et le CD&V) se sont réparti ce mercredi les compétences et portefeuilles du futur exécutif. On ne connaît en revanche pas encore les noms de ceux/celles qui seront chargé(e)s de les gérer.

Nous avons dû nous mouiller

Du côté de l’Open Vld, le président Egbert Lachaert indique ainsi qu’on annoncera «au plus tôt demain (ce jeudi) matin» le nom des futurs ministres. Les libéraux flamands en auront trois, dont un sera une femme, a-t-il dévoilé au micro de Radio 1.

L’Open Vld aura surtout le Premier ministre, Alexander De Croo, préféré à son partenaire co-formateur Paul Magnette (PS).

«Les deux étaient des candidats valables. Mais soyons honnêtes: pour notre parti, ce n’était pas évident de former une coalition dans cette constellation. Nous avons dû nous mouiller», a commenté le président de parti.

Ce sera une bombe

Également au micro de Radio 1 (VRT), le président du sp.a Conner Rousseau a confirmé dans l’après-midi que la répartition des portefeuilles entre formations politiques a été tranchée.

Il y en aura deux pour les socialistes flamands, dit-il. Sans en dévoiler davantage, il promet qu’il s’agira d’une ou de plusieurs personne(s) qui ne font actuellement pas de la politique. «Ce sera une bombe», a-t-il ajouté.