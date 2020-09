Douze arrestations pour trafic de migrants à travers la Manche

Une vaste opération impliquant plusieurs pays d’Europe a permis l’arrestation de 12 personnes suspectées d’appartenir à un réseau criminel qui transportait des migrants à travers la Manche, a annoncé mercredi Eurojust.

Les trafiquants ont mis en danger la vie de «centaines de migrants» en les faisant passer de la France au Royaume-Uni sur de petits bateaux surchargés et souvent dans des conditions météorologiques difficiles, a indiqué l’unité européenne de coopération judiciaire, qui siège à La Haye.

Douze suspects ont été arrêtés dans le cadre du démantèlement de ce réseau: sept en France, trois au Royaume-Uni et deux aux Pays-Bas, a déclaré Eurojust dans un communiqué, sans donner le nombre exact de migrants impliqués.

Le réseau criminel est suspecté d’avoir réalisé «d’énormes profits» grâce au trafic de migrants, en facturant en moyenne 3.000 euros par personne pour la traversée.

La police a notamment saisi dix canots pneumatiques et à moteur, des véhicules, plus de 150 gilets de sauvetage et environ 48.000 euros en espèces.

Le réseau comprenait principalement des ressortissants iraniens vivant en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, a précisé Eurojust, qui a coordonné l’opération avec l’agence européenne de police Europol.

L’opération, démarrée lundi, s’est étalée sur plusieurs jours et a impliqué les autorités du Royaume-Uni, de France, de Belgique et des Pays-Bas, selon Eurojust.

Les forces de l’ordre françaises ont procédé mardi à Calais au démantèlement d’un campement de migrants, où vivaient environ 800 personnes, la plus importante opération de ce type depuis l’évacuation de la «Jungle» en 2016.