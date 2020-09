Un voleur blesse un policier à Quaregnon

Un individu, qui avait volé de l’alcool mardi dans un supermarché de Quaregnon, s’en est pris à un policier qu’il a frappé au visage. Le voleur a été arrêté, a indiqué la police boraine.

Une équipe du Service Intervention de la zone de police boraine a été appelée dans un supermarché de Quaregnon où un individu avait été surpris par le garde de sécurité en train de voler deux bouteilles d’alcool. L’homme, né en 1993, s’est très vite montré arrogant envers les forces de l’ordre. Il s’est ensuite jeté, sans raison apparente, sur l’un des policiers à qui il a porté de nombreux coups au visage.

L’individu, visiblement sous influence, a été maîtrisé, menotté et transféré dans les locaux de la police. Il a fait l’objet d’un procès-verbal pour vol et d’un autre pour coups et blessures volontaires envers un agent de police judiciaire dans l’exercice de ses fonctions. Le policier blessé est en incapacité de travail pour une durée minimale de sept jours.