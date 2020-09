Les mesures Covid prolongées jusqu’au 31 octobre

Les trois bourgmestres ont été complétés par le Docteur Alain Leroy, président de l’association des médecins généraliste de Mouscron.

«Au CHM, où il y a plus de 300 testings par jour, l’évolution des tests positifs réalisés sur prescription monte fortement. Il y a une augmentation exponentielle depuis septembre.»

L’explication s’avère compliquée à trouver «puisque la population est assez compliante».

Le virus se fout pas mal de la frontière

La réponse pour la situation mouscronnoise ne se trouverait tout simplement pas du côté de la France où la vis est serrée avec des fermetures plus tôt de bar et des lieux sportifs totalement fermés, et où la déferlante se vit donc à Mouscron, propageant le virus chez nous?

Brigitte Aubert rencontrera la semaine prochaine les maires de Roubaix, Wattrelos et Neuville-en-Ferrain afin qu’ils sensibilisent la population au cas mouscronnois... On peut malheureusement douter d’un message qu’ils feront passer outre-Quievrain.