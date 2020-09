Molenbeek déménage et agrandit son centre de test communal

La bourgmestre Catherine Moureaux a présenté le nouveau centre de test communal de Molenbeek-Saint-Jean.

Situé rue des Ateliers, il remplacera celui qui se trouvait chaussée de Ninove. Ce dernier était devenu trop petit pour accueillir les personnes devant se faire tester. Le nouveau centre de dépistage communal ouvrira ses portes le jeudi 1er octobre.

La commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean a ouvert son premier centre de dépistage Covid-19 le 1er juillet. Jusqu’à 200 tests par jour ont pu y être réalisés, mais cela s’est avéré insuffisant au fil des semaines en raison de la fréquentation grandissante du lieu. L’ancien bâtiment du CPAS, situé dans la rue des Ateliers, offrira suffisamment d’espace et de confort, de sorte que jusqu’à 300 tests par jour pourront y être effectués.

«Nous recevons principalement des Molenbeekois, mais le centre commence à se faire connaître et certains médecins y envoient donc parfois des non-Molenbeekois», a expliqué la bourgmestre.

Le cadre et le fonctionnement sont entièrement financés par la commune de Molenbeek, mais en ce qui concerne le traitement des tests, un protocole d’accord a été conclu avec l’Hôpital Saint-Pierre, qui peut compter sur le soutien du gouvernement fédéral. Le soutien de la Région bruxelloise se fait, quant à lui, encore attendre, selon la commune.

«À terme, et cela peut arriver rapidement, Molenbeek accueillera l’un des plus grands centres de test régionaux. Celui-ci pourra être utilisé par plusieurs communes. Pour que cela soit possible, nous avons besoin de plus de fonds et de coups de pouce supplémentaires. C’est une condition sine qua non», a expliqué Mme Moureaux.

Le centre de test communal de Molenbeek ne travaille que sur prescription médicale et est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures et les samedi et dimanche de 9 heures à 13 heures.