Un local de câblage souterrain aménagé sous la place Liedts: le trafic dévié pendant 130 jours

Le local technique de câblage sous la place Liedts doit servir à l’alimentation des trams de la STIB et des maisons voisines via Sibelga. Beliris

Un gros chantier commence ce 1er novembre place Liedts: celui d’un local technique destiné à la STIB et à Sibelga. Il s’agit d’une préparation au creusement de la station du métro 3. Le trafic en surface sera dévié.

Les travaux de construction d’un local technique de câblage souterrain débutent ce 1er octobre à la place Liedts à Schaerbeek. Ce chantier est réalisé dans le cadre du creusement de la ligne de métro 3 de la STIB qui doit in fine relier Albert à Bordet. L’information est transmise par Beliris, l’organe de coopération entre Fédéral et Bruxelles.

Il ne s’agit pas d’un petit boîtier de trottoir puisque ce local technique modernisé, destiné à la STIB et à Sibelga, «assurera l’alimentation du réseau de trams et la fourniture en électricité des habitations et entreprises du quartier».

Une station du futur métro 3 entre Albert et Bordet sera construite place Liedts. Beliris

Ce chantier se situe entre les rues des Palais et Gallait. Beliris précise qu’il «s’inscrit dans la continuité des travaux préparatoires de la future station Liedts: les installations actuelles, situées au centre de la place Liedts dans un ancien bunker, sont désuètes et se situent à l’emplacement de la future station». Ce qui est incompatible avec le passage des véhicules. Réaliser ces travaux en amont du creusement de la station permet en outre de «garantir le maintient de la circulation continue des trams et l’alimentation électrique du quartier» par la suite.

Beliris détaille l’ouvrage prévu comme un ensemble de «deux espaces complètement séparés physiquement pour accueillir les installations de la STIB et de Sibelga. D’une superficie de 182m² et de 4m de hauteur pour l’un et de 32m² et de 2,20m de hauteur pour l’autre, chaque espace dispose d’un accès distinct en surface».

Comme souvent, le chantier sera phasé: d’abord la construction des murs de soutènement afin de pouvoir excaver les terres, la pose de l’étanchéité et le bétonnage de la structure, la pose de l’étanchéité de la dalle de toiture, la création des accès, et enfin les finitions et aménagements extérieurs.

à la fin du chantier, «l’espace au nord de la place Liedts entre les rues des Palais et Gallait sera remis en état à l’identique», promet Beliris. «La STIB et Sibelga se chargeront ensuite d’équiper leur local technique».

Les travaux, réalisés par l’entrepreneur Sodraep sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de Beliris, dureront 130 jours ouvrables. Leur coût: 2 millions d’euros.